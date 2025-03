Normalo-Sommerhaus-Halbzeit: Welches Paar ist euer Favorit?

Halbzeit bei Das Sommerhaus der Normalos und die Spannung steigt! Die allererste Staffel des Reality-TV-Ablegers von Das Sommerhaus der Stars ist bereits voll im Gange und sorgt für allerlei Tränen, Zoff und Nervenkitzel. Die Duos um Lucia und Marc sowie Michelle und Maki müssen sich in der nächsten Folge in einer Exit-Challenge messen. Nur eines dieser beiden Paare wird weiterhin um den Titel kämpfen können. Maki und Michelle bekamen im Haus die meisten Stimmen gegen sich und freuen sich auf ihre letzte Chance. Aber ob beide ihre Kontrahenten tatsächlich besiegen können, bleibt abzuwarten.

Während sich für sie die Lage zuspitzt, sind insgesamt noch sieben von ursprünglich acht Teams im Rennen. Das erste Paar, das die Show verlassen musste, waren Andrea und Manni – allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Gegenüber Promiflash verrieten die beiden, dass sie die Entscheidung, zu gehen, nur bedingt freiwillig trafen. Ihr Aus erfolgte vielmehr durch Sorge der Produktion: "Auf Anraten des Arztes, der vom Sender geordert wurde, mussten wir das Haus verlassen, weil am Set keine Diagnose feststellbar war."

Während die verbleibenden sieben Paare hingegen weiter um den Sieg kämpfen, stellt sich die Frage, wer bei den Zuschauern aktuell die Nase vorn hat. Neben den beiden Exit-Challenge-Duos sind weiterhin noch die Paare um Vanessa und Richard, Sophie und Henrik, Sascha und Sandra, Viki und Sebastian sowie Marcel und Lisa im Rennen. Welches der Normalo-Duos kommt bei euch bisher am besten an? Stimmt jetzt in der Promiflash-Umfrage ab!

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL / Markus Nass Andrea und Manni im "Sommerhaus der Normalos"

RTL Lucia, Marc, Richard, Vanessa, Marcel und Lisa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

