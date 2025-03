Fans begeistert: "Severance" bekommt eine dritte Staffel

Fans der Serie "Severance" haben Grund zur Freude: Apple TV+ hat nur einen Tag nach dem wilden Finale der zweiten Staffel offiziell eine dritte Staffel angekündigt. Die Serie mit Schauspieler Adam Scott (51) in der Hauptrolle hat sich seit ihrer Premiere als Kritikerliebling etabliert und begeistert mit ihrer originellen Geschichte regelmäßig Zuschauer weltweit. Die mit einem Emmy ausgezeichnete Show handelt von einer Firma, deren Mitarbeiter einen Eingriff durchführen ließen. Dieser trennt ihr Gedächtnis zwischen Arbeits- und Privaterinnerungen. Die Hauptfigur Mark, gespielt von Adam, versucht dem Ganzen jedoch auf den Zahn zu fühlen.

Aber wann startet die dritte Staffel? Darauf gibt Produzent und Hollywoodstar Ben Stiller (59) zwar keine eindeutige Antwort, behauptet jedoch im Podcast "New Heights with Jason & Travis Kelce", dass das Datum schon "bald verkündet wird." Auf die Frage hin, ob Fans der Serie wieder drei lange Jahre warten müssten, wie zwischen Staffel eins und zwei, versprach Ben wiederum: "Nein, nein, das ist nicht der Plan!" Was die Zuschauer aber letztendlich im kommenden Kapitel von "Severance" erwartet, verrät Ben bisher noch nicht.

Bereits bei der Promotion der zweiten Staffel sorgte "Severance" für Aufsehen. Die Serienmacher hatten in der Grand Central Station in New York ein Setting aufgebaut, das direkt aus der Serie zu stammen schien. Hauptdarsteller Adam Scott, Patricia Arquette (56) und andere Stars der Show verbrachten drei Stunden in einem gläsernen Büro und interagierten mit dem überraschten Publikum, wie ein Video auf X zeigt. Regisseur Ben Stiller lobte damals Scotts Engagement: "Adam ist fantastisch, und ihm ist diese Show so wichtig."

