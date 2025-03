Kurz vor Geburt: So viele Kilos hat Rebecca Ries zugenommen

Rebecca Ries befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Schon bald wird die Reality-TV-Bekanntheit ihr kleines Wunder in den Armen halten können. Ihrer Community auf Instagram gibt sie immer wieder Einblicke in diese spannende Zeit und verrät nun, wie viel sie bisher an Körpergewicht zugelegt hat: "Das hier ist jetzt übrigens der neue Stand in der 37. Schwangerschaftswoche. Ich habe jetzt insgesamt nur zehn Kilo zugenommen."

Für Rebecca ist es die erste Schwangerschaft. Da ihr Baby schon in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken wird, ist sich die werdende Mama sicher, dass sich die Zahl auf der Waage nicht mehr viel verändern wird. Obwohl Rebecca ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt, gibt es für sie Grenzen. Auf die Frage, ob sie die Geburt mitfilme, hatte der Realitystar im Promiflash-Interview eine klare Antwort: "Oh Gott, nein, niemals. [...] Wenn [Gök] sich mit seinem Handy dahinstellen würde und das filmen würde, würde ich sagen 'Da ist die Tür – raus!'"

Rebecca erwartet mit ihrem Partner Göktug Göker, kurz Gök, den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten für Temptation Island V.I.P. kennen und lieben. Eigentlich wollte Rebecca die Beziehung mit ihrem Ex-Partner Adrian Alian (28) testen – doch die Realitystars verließen die Show als getrenntes Paar. In der Wiedersehens-Show verkündete Rebecca dann ganz überraschend, dass sie und Gök Eltern werden.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

