Das steckt hinter Justin Baldonis drastischem Haarschnitt

Justin Baldoni (41), bekannt aus der Serie Jane the Virgin und einem aufsehenerregenden Rechtsstreit mit Kollegin Blake Lively (37), hat kürzlich mit einem radikalen Stilwechsel überrascht. Der Schauspieler hat sich von seiner Haarpracht zu großen Teilen verabschiedet und trägt jetzt kurze Seiten mit einem trendigen Faux Hawk. Doch der äußere Wandel hat einen ernsten Hintergrund: Nachdem Blake ihn letzten Dezember wegen sexueller Belästigung verklagt hatte, soll sich Justin in einem physischen und mentalen Tief befunden haben. Inzwischen blicke er jedoch privat wie beruflich wieder nach vorn, wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät: "Er liebt sein jetziges Aussehen. Er weiß, dass ihm das zugutekommen wird, wenn die Sache vorbei ist und er wieder für Rollen vorsprechen kann."

Justin äußerte sich bereits mehrfach öffentlich zu dem großen Einfluss, den die Situation auf sein Leben und seine Gesundheit gehabt habe. So sprach er beispielsweise im Podcast "Gent's Talk" über emotionalen Stress und Burnout-ähnliche Symptome. Das rechtliche Hin und Her habe für ihn zu zahlreichen schlaflosen Nächten, Gewichtsverlust und sogar Depressionen geführt. Um Abstand zu gewinnen und sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, zog er mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nach Hawaii. Personen aus seinem Umfeld bestätigten laut dem Magazin, dass Justin sich nun wieder in einer besseren Verfassung befinde. Er sei optimistisch, dass die Wahrheit noch ans Licht kommen werde.

Die Auseinandersetzung zwischen Justin und Blake begann am Set von It Ends With Us, einem Kinohit, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Colleen Hoover basiert. Die Konflikte verschärften sich jedoch erst, als Blake öffentlich Klage einreichte, woraufhin Justin mit einer 370-Millionen-Euro-Verleumdungsklage zurückschlug. Inzwischen soll selbst Justins frühere PR-Agentin Stephanie Jones Teil des Prozesses sein, nachdem sie angeblich persönliche Nachrichten weitergeleitet habe, die eine Kettenreaktion ausgelöst hätten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Oktober 2021

Anzeige Anzeige