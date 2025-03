Das sind die Tänze in der fünften Show von "Let's Dance"

Die fünfte Show der beliebten Tanzshow Let's Dance steht kurz bevor – diesen Freitag kämpfen zehn Prominente mit ihren Tanzpartnern um den Einzug in die nächste Runde. Nun hat RTL die Tänze der kommenden Sendung verkündet. Die Fans dürfen sich auf gleich drei Contemporarys freuen! Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) tanzen Contemporary zu "Beautiful Things" von Benson Boone (22), während Influencerin SelfieSandra (25) und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke (37) mit einem Contemporary zu "All I Ask" von Adele (36) antreten. Zudem werden Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) einen Contemporary zu "Send In The Clowns" aus dem Musical "A Little Night Music" zum Besten geben.

Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) werden mit einem Tango zu Kylie Minogues (56) "Can’t Get You Out Of My Head" antreten. Auch eine Rumba, ein Paso Doble und ein Charleston stehen auf dem Programm. Fabian Hambüchen (37) wird mit Anastasia Maruster einen Paso Doble zu "Gallito" zeigen. Für humorvolle Momente dürfte der Jive von Taliso Engel und Patricija Ionel (30) zu "Splish Splash" von Bobby Darin sorgen. Dazu kommt ein beschwingter Charleston von Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) zu "Rock It For Me" und die Rumba von Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) zu "I Swear" von All 4 One. Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44) tanzen zudem Paso Doble zu "The Plaza of Execution" aus "Zorro", während Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) die Zuschauer mit einem Slowfox zu "Born To Be Wild" von Steppenwolf flashen wollen.

Mit dem Ausscheiden von Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) in der vergangenen Woche lichteten sich die Reihen bei "Let's Dance" mehr und mehr. Der Sänger und seine Profitänzerin mussten nach einem enttäuschenden Juryurteil und wenigen Zuschaueranrufen die Show verlassen. Joachim Llambi (60), bekannt für seine kritischen Feedbacks, hatte nach seiner Darbietung angemerkt: "Du hast wenigstens im Takt getanzt, heute." Dennoch reichte es nicht aus, um in die nächste Runde einzuziehen. Auch Jorge González (57) hatte eine leichte Verbesserung gesehen, doch trotz des Lobs kam das Aus in der vierten Entscheidungsshow. Wer dem Musiker in Show fünf folgen wird, bleibt spannend.

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jeanette Biedermann bei "Let's Dance" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Ben Zucker in der vierten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

