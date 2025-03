Ist OF-Star Bonnie Blue etwa bald mit diesem Rapper verlobt?

Hat Bonnie Blue den richtigen Mann für sich gefunden? Die Pornodarstellerin verbringt ihre Zeit aktuell mit dem Rapper Mabu. Immer wieder zeigen sich die beiden gemeinsam im Netz. Schon bald könnten die Turteltauben den nächsten Schritt wagen – das deutet Mabu nun auf Instagram an. Dort postet er ein Foto, auf dem er und Bonnie gemeinsam im Bett liegen. Während das Erotikmodel friedlich schläft, grinst er in die Kamera und hält einen Verlobungsring in die Luft. "Ihre Körperöffnungen sind für alle da, aber ihr Herz gehört mir", schreibt der 19-Jährige selbstbewusst und bringt die Fans damit zum Rätseln.

Die Liebesnews kommen überraschend – erst kürzlich machte die britische OnlyFans-Creatorin noch ganz andere Schlagzeilen. Ihren Urlaub im mexikanischen Urlaubsort Cancún hatte sie unter anderem dazu genutzt, mit mehreren "kaum volljährigen" jungen Männern zu schlafen, wie sie stolz auf Instagram verkündete. Zusätzlich habe sie während ihrer skandalträchtigen Aktionen insgesamt 5.000 Dollar an die Teilnehmer mit dem größten und dem kleinsten Penis verschenkt. Für die Creatorin, die vor allem durch ihre Rekordzahl von 1.057 Sexualpartnern in zwölf Stunden bekannt wurde, ist diese Art von Aufsehen nichts Neues.

Privat geht Bonnie offen mit ihrer Vergangenheit und ihren Entscheidungen um. Im "Dream On"-Podcast von Lottie Moss (27) erklärte sie, aus Langeweile ihren früheren Job gekündigt und sich für die Karriere als Sexarbeiterin entschieden zu haben. Ihre polarisierenden Ansichten reichen von Meinungen über Untreue bis zu ihren Erfahrungen als geschiedene Frau. Trotz wiederholter Kontroversen – darunter Einreiseverbote nach Australien und Fidschi – scheint sie derzeit auf Wolke sieben zu schweben, wenn es um ihre Beziehung mit Mabu geht. Ob es tatsächlich zu einer Verlobung kommt, bleibt abzuwarten – eines ist jedoch klar: Bonnie sorgt wie immer für Gesprächsstoff.

Instagram / lilmabu Rapper Mabu und OnlyFans-Star Bonnie Blue, 2025

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Dezember 2024

