So stehen Normalo-Sommerhaus-Viki und Sebi heute zu Vanessa

In Folge fünf von Das Sommerhaus der Normalos kam es zum großen Bruch der Allianz. Vanessa Brahimi und Richard stimmten bei der Nominierung gegen Sebi und Viki, die schließlich auch die Idylle in Bocholt verlassen mussten. Besonders von der aufstrebenden Influencerin und ihrem Freund hätten Sebi und Viki nicht mit der Stimme gerechnet. "Auch heute können wir Vanessas Entscheidung nicht nachvollziehen. Wir haben abgesprochen, dass wir uns nicht gegenseitig wählen und wären ihr nicht in den Rücken gefallen", erklären die beiden im Promiflash-Interview und fügen hinzu: "Uns ist bewusst, dass es eine Show und gleichzeitig ein Spiel ist. Trotzdem dachten wir, oder zumindest Viki, dass wir Vanessa vertrauen können und waren daher einfach menschlich enttäuscht. Sebi hatte schon länger ein ungutes Gefühl ihr gegenüber."

Die Enttäuschung über Vanessas Verrat ist bei Sebi und Viki noch immer groß. Auch heute, Monate nach den Dreharbeiten, herrscht zwischen den einstigen Sommerhaus-Freunden Eiszeit. "Wir haben keinen Kontakt", machen Sebi und Viki im Gespräch mit Promiflash deutlich. Trotzdem wünschen sie ihrer Widersacherin alles Gute für die Zukunft: "Sie spielt das Reality-Game gut und wir wünschen ihr bei ihrem weiteren Weg viel Erfolg."

Vanessa eckt nicht nur mit Sebi und Viki an. Auch Sophie und ihr Partner Hendrik kommen mit der 28-Jährigen nicht klar. "Hör mal bitte auf mit diesem gekünstelten Lachen, es nervt mich so", wetterte Hendrik in Vanessas Richtung. Die Beauty ließ sich das jedoch nicht gefallen und konterte: "Mir wird das Lachen verboten, das ist wirklich zu krass." Die Auseinandersetzung schaukelte sich daraufhin hoch und endete in einem Fiasko, bei dem Hendrik einräumte: "Ich mag dich einfach nicht. Ich würde dir das am liebsten den ganzen Tag sagen."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen seit Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Sebi und Viki bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

