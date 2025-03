Alter Clip von Selena Gomez bringt Benny Blanco zum Weinen

Benny Blanco (37) hat zugegeben, dass ihn ein alter Videoclip seiner Verlobten Selena Gomez (32) zu Tränen rührte. In dem emotionalen Clip verabschiedet sich Selena von Cast und Crew der unvergesslichen Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Die Serie, die von 2007 bis 2012 ausgestrahlt wurde, machte sie weltweit berühmt. Mit Tränen in den Augen bedankte sich die damals 19-Jährige in einer bewegenden Ansprache bei all denjenigen, die sie während ihrer Abwesenheit von ihrer Familie "großgezogen und unterstützt" haben. Benny kommentierte unter dem nostalgischen Instagram-Post: "Das bringt mich jedes Mal zum Weinen."

Das Video, das Selena selbst kürzlich auf Instagram teilte, hat nicht nur Benny berührt, sondern auch ihre ehemaligen Co-Stars. David Henrie (35), der in der Serie ihren älteren Bruder spielte, erinnerte sich in einem Kommentar: "Ich kann mich an diesen Moment erinnern, als wäre es gestern gewesen." Er verriet, dass die Crew ihnen als Abschiedsgeschenk ihre Zauberstäbe in einer Glasschatulle überreichte – ein unvergesslicher Augenblick, der allen in Erinnerung blieb. Die gemeinsame Geschichte der Stars weckt nach wie vor die Nostalgie vieler Fans der Kultserie.

Selena, die ihre Karriere als Teenager bei Disney begann, sprach schon oft über ihre enge Verbindung zu ihrem früheren Set-Team. Während dieser Zeit musste sie ihre Familie in Texas hinter sich lassen, was ihr offenbar nicht leichtfiel. Benny, einer der erfolgreichsten Produzenten Hollywoods, ist sichtlich stolz auf ihre beeindruckende Entwicklung. Das Paar, das nun bald vor den Traualtar treten wird, scheint sowohl beruflich als auch privat ein perfektes Team zu sein. Das rührende Video kommt kurz nach der Veröffentlichung des ersten gemeinsamen Albums des Paares, "I Said I Love You First".

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

