Brooke Mueller und Ex Charlie Sheen streiten über Abstinenz

Brooke Mueller (47) hat in einem Interview überraschend offen über ihre jahrelangen Probleme mit Drogenabhängigkeit gesprochen und dabei auch Kritik an ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (59) geäußert. Der Schauspielerin zufolge, die von 2008 bis 2011 mit Charlie verheiratet war, scheint der Two and a Half Men-Star kein Verständnis für den wiederkehrenden Charakter ihrer Sucht zu haben. "Er denkt, dass es nur eine Frage der Entscheidung ist", sagte Brooke, die 2023 einen weiteren Rückfall erlitt und sich seither wieder der Abstinenz verschrieben hat, im Gespräch mit dem Magazin People. "Er denkt sich: 'Wenn ich ohne ein einziges AA-Treffen oder ohne irgendetwas aufhören kann, warum kannst du es dann nicht?'" Das ehemalige Paar, das die 16-jährigen Zwillinge Bob und Max großzieht, teilt sich das Sorgerecht – allerdings unter der Bedingung, dass Brooke clean bleibt.

Während die "Witchouse"-Darstellerin zugab, dass sie und Charlie während ihrer Ehe oft gemeinsam Drogen konsumierten, beschrieb sie deutliche Unterschiede in ihrem Umgang mit der Sucht. "Er konnte einfach abschalten und ins Bett gehen, während ich heimlich das Auto nahm und mich zu Skid Row schlich", erinnerte sie sich. Trotz der Auseinandersetzungen scheint zwischen den beiden jedoch ein gewisses Maß an Unterstützung zu bestehen. Brooke bezeichnete Charlie als ihre erste Anlaufstelle in Krisenzeiten. "Er ist immer da, um zu helfen und die Stücke aufzusammeln", betonte sie gegenüber dem Magazin. Allerdings belastet sie der Einfluss ihrer Abhängigkeit auf ihre Kinder, die sich nach eigener Aussage bereits an die Rückfälle ihrer Mutter "gewöhnt" haben. Diese Realität nennt sie "unfair" für die heranwachsenden Teenager.

Brooke und Charlie verbinden viele Höhen und Tiefen. Ihre Ehe war geprägt von Eskalationen, die sogar in Charlies Verhaftung wegen häuslicher Gewalt mündeten. Nach ihrer Scheidung 2011 verlor die Schauspielerin kurzzeitig das Sorgerecht für ihre Söhne, das vorübergehend von Charlies Ex-Frau Denise Richards (54), mit der er die Töchter Lola und Sami großzieht, übernommen wurde. Über die Jahre kämpfte Brooke wiederholt gegen die Sucht an und begab sich über 20 Mal in Rehabilitationsprogramme, während Charlie zunehmend als Hauptbezugsperson für die Zwillinge fungierte. Der Schauspieler, der selbst seit 2018 als trocken gilt, äußerte sich zuletzt 2023 zu seiner Rolle als "alleinerziehender Vater" und bemängelte, dass die Mutter der beiden Söhne "nicht wirklich im Bild" sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Mueller, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Anzeige Anzeige

Anzeige