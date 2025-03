Dieser "Let's Dance"-Kandidat soll vom Tanzparkett fliegen

Bei Let's Dance steht heute bereits die fünfte Show an. Und wenn es nach den Fans geht, soll es für einen Promi auch der letzte Auftritt in der Tanz-Sendung gewesen sein: Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage soll Christine Neubauer (62) am heutigen Abend rausfliegen. Die Schauspielerin erhielt von insgesamt 1.164 Stimmen satte 281 Stimmen (24,1 Prozent). Die zweitmeisten Votes für einen Exit erhielt Influencerin Paola Maria (31). 268 Leser stimmten gegen sie.

Knapp dahinter auf Platz drei landet Schauspielerin Simone Thomalla (59) mit 265 Stimmen gegen sich. Die wenigsten Leute wollen Diego Pooth die Heimreise antreten sehen – um genau zu sein, nur 17 entschieden sich für den Sohn von Verona Pooth (56). Auch Jeanette Biedermann (45) scheint bei den Promiflash-Lesern recht beliebt zu sein. Nur 19 Menschen wollen sie nicht weiter bei "Let's Dance" sehen.

Ob es Christine, Paola oder Simone heute Abend wirklich trifft, zeigt sich erst in wenigen Stunden. In der vergangenen Woche hatte es sich derweil für einen anderen Star ausgetanzt: Ben Zucker erhielt zu wenig Anrufe und flog somit bei "Let's Dance" raus. Somit war der Sänger nach Leyla Lahouar (28), Roland Trettl (53) und Osan Yaran der nächste, der keine Chancen mehr auf den Sieg hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Neubauer im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance", 2025