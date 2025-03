Welcher "Let's Dance"-Kandidat soll als nächstes fliegen?

Heute Abend ist es wieder so weit: Schon zum fünften Mal schweben die Let's Dance-Kandidaten gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern über das Parkett. Zehn Promis sind noch übrig und geben auch an diesem Freitagabend wieder alles, um sowohl das Publikum als auch die Zuschauer mit ihrer Leistung zu überzeugen. Auch in dieser Woche wird sich jedoch wieder ein Teilnehmer verabschieden müssen. Es stellt sich die Frage: Welchen Star würdet ihr heute Abend nach Hause schicken?

Wie gewohnt wurde bereits gestern von RTL verkündet, auf welche Tänze sich die Zuschauer dieses Mal freuen dürfen. Gleich drei Hobbytänzer trauen sich in der fünften Show an den Contemporary! Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) performen ihn zu "Beautiful Things" von Benson Boone (22), SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) zu "All I Ask" von Adele (36) und Christine Neubauer (62) mit Valentin Lusin (38) zu "Send In The Clowns" aus dem Musical "A Little Night Music". Aber auch die restlichen Auftritte klingen vielversprechend: Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) werden einen Tango zum Besten geben und Fabian Hambüchen (37) mit Anastasia Maruster den Paso Doble. Taliso Engel und Patricija Ionel (30) wollen mit einem Jive überzeugen, Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) mit einem Charleston.

Auch Diego Pooth und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) sind noch im Rennen – mit einem Rumba hoffen sie darauf, eine Runde weiterzukommen. Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44) wagen ebenfalls den Paso Doble, während Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) darauf hoffen, die Zuschauer mit einem Slowfox zu verzaubern. Vergangene Woche erwischte es den Schlagersänger Ben Zucker (41) gemeinsam mit Malika Dzumaev (34) – für sie riefen die wenigsten Zuschauer an, woraufhin sie sich aus der Show verabschieden mussten.

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance", 2025

