Miley Cyrus fürchtet um Einfluss ihres Vaters auf Comeback

Miley Cyrus (32) steht kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen visuellen Albums "Something Beautiful", das am 30. Mai erscheinen soll. Doch ein Instagram-Post ihres Vaters Billy Ray Cyrus (63) sorgt derzeit für Spannungen hinter den Kulissen, wie die Daily Mail berichtet. Der 63-jährige Countrysänger lobte in einem emotionalen Beitrag sowohl Miley als auch ihre Schwester Noah Cyrus (25) für ihre aktuellen musikalischen Erfolge. Noah hat kürzlich den Song "Don't Put It All On Me" in Zusammenarbeit mit den Fleet Foxes herausgebracht. Laut einem Insider stört es Miley jedoch, dass Billy Ray mit seinem überschwänglichen Post die Aufmerksamkeit womöglich auf die familiären Konflikte lenken könnte.

In dem Instagram-Post, in dem Billy ein Foto von Miley und Noah teilte, schrieb er: "Fleisch und Blut... bringen ihre Kunst auf ein ganz neues Niveau. Herzlichen Glückwunsch, Mädels! Gut gemacht." Er fügte hinzu, dass er beim Schreiben geweint habe. Laut einem Insiderbericht, der dem Magazin Daily Mail vorliegt, könnte dieser öffentliche Ausbruch eine Belastung für Miley darstellen. Die Sängerin möchte sich vollständig auf ihre Musik konzentrieren und vermeiden, dass ihr großes Comeback von privaten Dramen überschattet wird. Hintergrund der Spannungen könnten auch Billy Rays öffentliche und private Turbulenzen sein, darunter eine gescheiterte Ehe mit Musikerin Firerose und anhaltende Konflikte mit einigen seiner insgesamt sechs Kinder.

Die Familie Cyrus war in den letzten Jahren immer wieder wegen Spannungen in den Schlagzeilen. Bereits im Jahr 2022 sorgte die Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus (57) nach 28 Ehejahren für Wirbel. Auch das Verhältnis zwischen Miley und ihrem Vater galt seitdem als angespannt, was sich in ihrer Grammy-Rede im vergangenen Jahr zeigte, als sie ihn nicht erwähnte. Trotz der Konflikte hat Billy Ray in der Vergangenheit immer wieder versucht, familiäre Wärme und Unterstützung zu zeigen. Insbesondere in Posts über seine Kinder, darunter Noah und Braison (30), betonte er stets seine Liebe und seinen Stolz – auch wenn diese Gesten nicht immer den erhofften Effekt hatten. Nun bleibt abzuwarten, ob Mileys Wunsch, ihre Musik in den Fokus zu rücken, in diesem empfindlichen Moment Gehör findet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

Anzeige Anzeige