Patrice Aminatis Kleidungsstil als Mama hat sich verändert

2022 wurde Patrice Aminati zum ersten Mal Mutter. Durch diese neue Rolle hat sich vieles in ihrem Leben verändert – ihre Leidenschaft für Mode hat sie aber behalten. Im exklusiven Promiflash-Interview gibt sie zu, dass sich ihr Kleidungsstil aber trotzdem ein wenig verändert hat: "Jetzt müssen sich die Sachen auf der Haut wirklich gut anfühlen. Es ist bei mir pragmatischer geworden. Aber ich bin trotzdem nach wie vor Frau durch und durch. Die Sachen sind gemütlich, haben aber einen femininen Twist."

Besonders, dass man als Frau die Möglichkeit habe, sich so vielseitig zu kleiden, liebe Patrice an der Mode. "Ich finde es toll, wenn eine Frau eine vielseitige Klaviatur bedient. Wir können abends schick essen gehen. Ich kann aber am nächsten Tag mit im Garten buddeln oder auf der Couch abhängen – einfach diese verschiedenen Facetten und Persönlichkeiten unterstreichen", erklärt die 29-Jährige. Ihr Ehemann Daniel Aminati (51) stimmt ihr in diesem Punkt voll und ganz zu: "Ich bewundere meine Frau in Sachen Mode. Ich schaue sie mir gern immer wieder an und denke mir: 'Toll, einfach großartig, wie wandelbar und wunderbar Patrice immer wieder aussieht.'"

Da die beiden ihre Leidenschaft für schöne Kleidung miteinander teilen, liegt es wohl nicht fern, dass Patrice und Daniel ihr Hobby auch beruflich nutzen: Zusammen mit QVC haben sie eine Fashion-Reihe auf den Markt gebracht. Ihre Kollektionen "Aminati-Women" und "Aminati-Men" sind seit vergangenem Monat erhältlich. Das Model und der Moderator sind aber nicht nur beruflich ein Superteam. Auch privat gehen sie gemeinsam durch gute und auch durch schlechte Zeiten – so weicht Daniel vor allem während Patrices Kampf gegen ihre Krebserkrankung nicht von ihrer Seite.

QVC Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

