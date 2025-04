Diese Tänze führen Duos in sechster "Let's Dance"-Show vor

Die sechste Show der beliebten Tanzsendung Let's Dance steht bereits in den Startlöchern. Der offizielle Instagram-Account des Formats hat nun bekannt gegeben, auf welche Paartänze sich die Zuschauer am Freitag freuen können. Sowohl Taliso Engel und Patricija Ionel (30) als auch Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) wagen sich an einen Contemporary. Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) werden ihr Können bei einem langsamen Walzer unter Beweis stellen, ebenso wie Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30). Fabian Hambüchen (37) und seine Tanzpartnerin Anastasia Maruster sowie Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) werden einen Slow Fox auf das Parkett legen.

Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) wollen die Zuschauer mit einem Jive beeindrucken. Mit einem Samba wollen SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) von sich überzeugen. Zu guter Letzt fehlt noch ein Tanz-Duo, das sein Können in Show sechs unter Beweis stellen möchte: Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) – die beiden werden einen Tango aufführen. In der Kommentarspalte kommentieren bereits aufgeregte Zuschauer. "Sehr schöne Tänze und Lieder dabei", freut sich ein Nutzer.

In der vergangenen Folge mussten sich die Jury und die Tänzer sowie die Promis von Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44) verabschieden. Die Influencerin und der Mann von Rebecca Mir (33) bekamen in der fünften Show am wenigsten Punkte und mussten das Feld räumen. Die beiden tanzten den Paso Doble zu "The Plaza of Execution" aus "Zorro" und erhielten von den drei Juroren für ihre Performance 20 Punkte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige