Trennungshinweise nehmen zu: Kanye West allein in Tokio

Kanye West (47) wurde alleine im Bvlgari Hotel in Tokio gesichtet, ohne seine Ehefrau Bianca Censori (30). Der Rapper und Designer, der meist nur noch unter dem Namen Ye bekannt ist, schien gut gelaunt und posierte für ein schnelles Foto, das TMZ vorliegt. Darauf formte er das Peace-Zeichen mit seinen Händen und wirkte entspannt. In komplett schwarzer Kleidung durchstreifte er das Hotel, ein Stil, der sich von den umstrittenen Outfits unterscheidet, die er in der Vergangenheit öffentlich trug. Bianca war dieses Mal nicht dabei. Schon vor einigen Tagen war Kanye in Tokio alleine unterwegs und wirkte nachdenklich.

Insider berichten, dass Kanye und Bianca seit Februar getrennte Wege gehen und dies offenbar mit den kontroversen Äußerungen des Musikers in Zusammenhang steht, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. In seinem kürzlich veröffentlichten Song "BIANCA" scheint der Rapper offen über die Trennung zu sprechen. Besonders auffällig sind die Texte, in denen er davon rappt, dass sie ihn angeblich ins Krankenhaus einweisen lassen wollte und daraufhin gegangen sei: "Mein Baby ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen." Am Ende des Songs fleht er mit den Worten "Komm zurück / Komm zu mir zurück" um eine zweite Chance, was darauf hindeutet, dass er sie zurückhaben möchte.

Der öffentliche Fokus auf Kanye und Bianca hat seit ihrem Auftauchen als Paar eine regelrechte Dynamik entwickelt. Bianca, eine australische Designerin, arbeitete für Yeezy, das von Kanye gegründete Modelabel, was die beiden zunächst beruflich zusammenbrachte. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) wurde Bianca eine Konstante an seiner Seite. Die Verbindung der beiden nahm jedoch abseits von beruflichen Projekten schnell private Formen an, was weltweit die Gerüchteküche anheizte. Die aktuellen Hinweise auf eine Trennung werfen einmal mehr ein Schlaglicht auf Kanyes turbulentes Privatleben, das wie so häufig von Höhen und Tiefen geprägt ist.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Getty Images Bianca Censori, Architektin

