Kim Kardashian teilt private Einblicke in ihr Liebesleben

Kim Kardashian (44) hat in einem Interview einige ihrer pikantesten Geheimnisse rund um ihr Sexleben enthüllt. Der Realitystar, der vor allem für seine Beziehungen mit Rapper Kanye West (47) und Komiker Pete Davidson (31) bekannt ist, sprach The Sun zufolge offen über ungewöhnliche Momente der Leidenschaft. So gestand Kim unter anderem, dass sie dem berüchtigten "Mile High Club" angehört und einmal in einem öffentlichen Kino intim geworden ist, ohne jedoch zu verraten, wer ihr Partner war. Auch bei einem Fotoshooting soll sie einst während ihrer fruchtbaren Tage einen spontanen Quickie mit Kanye gehabt haben, um schwanger zu werden.

Doch hinter der selbstbewussten Fassade von Kim verbirgt sich eine andere Seite. In einem Interview mit Richardson-Magazin erklärte die Mutter von vier Kindern, dass sie sich tatsächlich häufig unsicher fühle, wenn es um private Intimitäten gehe: "Ich bin schüchtern und habe manchmal Komplexe, wenn ich alleine mit jemandem bin." Öffentlich nackt zu arbeiten, etwa bei spektakulären Fotoshootings, sei für sie hingegen kein Problem. Auch betonte Kim, dass sie sich generell nur in Beziehungen auf Intimitäten einlasse: "Trotz der Gerüchte – ich bin nicht der Typ für One-Night-Stands", erklärte sie bereits 2007 in einem Gespräch mit Complex.

Kim, die durch das öffentlich gewordene Sextape mit ihrem damaligen Freund Ray J (44) im Jahr 2007 erstmals große Aufmerksamkeit erlangte und später mit der Realityserie Keeping Up with the Kardashians weltberühmt wurde, sorgt immer wieder mit persönlichen Geständnissen für Schlagzeilen. Dabei hat sie nicht nur eine erfolgreiche Karriere aufgebaut, sondern auch ein stets kontrovers diskutiertes Image geprägt. Trotz ihrer freizügigen Aussagen betont Kim aber auch, dass sie zwei Seiten habe. Gegenüber dem Richardson-Magazin sagte sie: "Eigentlich ist es mir unangenehm, über Sex zu reden, und ich bin in dieser Hinsicht eher konservativ. Ich habe definitiv zwei verschiedene Persönlichkeiten in diesen Bereichen", verriet sie. Vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Offenheit und Zurückhaltung, die Fans an ihr so fasziniert.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars, März 2025

