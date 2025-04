Requisite? Ben Affleck wurde mit Ehering am Finger gesichtet

Hollywood-Star Ben Affleck (52) sorgt für Aufsehen: Am Set seines neuen Films "Animals" in Los Angeles wurde der Schauspieler am Freitag mit Zigarette im Mund, Kaffee in der Hand – und einem Ehering am Finger gesichtet. Nach der kürzlichen Scheidung von Sängerin Jennifer Lopez (55) wirft dieses Detail natürlich Fragen auf. Handelt es sich dabei etwa um einen emotionalen Rückfall oder sogar um eine neue Liebe? Die Antwort bleibt abzuwarten, doch höchstwahrscheinlich ist der Ehering lediglich ein Requisit für die Dreharbeiten des Polit-Thrillers, in dem Ben die Hauptrolle eines Politiker-Vaters, dessen Sohn entführt wird, verkörpert.

Der Streifen markiert nicht nur einen weiteren Karriereschritt für Ben vor, sondern auch hinter der Kamera – schließlich führt der dreifache Vater bei "Animals" ebenfalls Regie. Der Batman-Star steht mit namhaften Kolleginnen und Kollegen wie Gillian Anderson (56), Steven Yeun (41) und Kerry Washington (48) vor der Kamera. In dem Polit-Thriller muss ein gestresster Bürgermeister nicht nur mit einer Entführung seines Sohnes, sondern auch mit der Herausforderung, ein Lösegeld innerhalb kürzester Zeit zu beschaffen, umgehen. Die Arbeiten am Film scheinen dem dreifachen Vater gutzutun, der in den letzten Monaten turbulentere Zeiten durchgestanden hat.

Seine Beziehungsgeschichte mit Jennifer Lopez war von Höhen und Tiefen geprägt. Bereits in den frühen 2000er-Jahren waren die beiden ein Paar, bevor sie dann 2022 nach fast zwei Jahrzehnten der Trennung wieder zueinandergefunden hatten und in Las Vegas heirateten. Das gemeinsame Glück hielt jedoch nicht dauerhaft: Ihre Ehe scheiterte knapp zwei Jahre später. Laut People-Insidern liegt Bens Fokus jetzt auf seinen drei Kindern und seiner Karriere. Noch vor Kurzem erklärte er in einem Interview, dass es keine Intrigen oder gar Skandale gab, sondern sie sich einfach auseinandergelebt hätten. Seitdem will er die Vergangenheit ruhen lassen und sich auf die Zukunft konzentrieren.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

