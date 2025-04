Das möchte Gloria Glumac nach Scheidung als Erstes machen

Gloria Glumac (32) befindet sich in den letzten Zügen ihrer Scheidung von Nikola Glumac (29). Der Prozess ging der Reality-TV-Bekanntheit bisher ordentlich an die Substanz. Mehrfach wurden offizielle Termine verschoben, weshalb sich die Scheidung in die Länge zog. Promiflash hat bei Gloria nachgefragt und wollte wissen, was sie als Erstes machen möchte, wenn die Formalien vollumfänglich abgeschlossen sind. "Ich werde, glaube ich, eine Scheidungsparty schmeißen und mir richtig einen reinleeren", verrät sie im Interview.

Aktuell wartet Gloria noch auf den offiziellen Beschluss, mit dem sie dann auch endgültig geschieden ist. Die Papiere sollen in der kommenden Woche ankommen, wie sie gegenüber Promiflash berichtet. "Mit dem Zettel kann ich dann auch zum Standesamt gehen, mich umbenennen und dann beim Bürgeramt alle Papiere umschreiben lassen zu meinem Mädchennamen", freut sich die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Anschließend möchte Gloria sogar ihren Social-Media-Namen abändern, der aktuell noch den Nachnamen ihres Ex-Partners beinhaltet.

Mehrfach meldete sich Gloria aufgelöst bei ihren Fans auf Instagram und berichtete, dass der Scheidungstermin erneut geplatzt sei. "Ich habe mich so gefreut, dass ich morgen den Termin wahrnehmen kann, damit endlich dieses Thema durch ist. [...] Und wisst ihr, wer jetzt morgen wieder alleine da sein wird? [...] Man hat den Termin so gelegt, wie er es wollte. Es nervt so sehr", ärgerte sie sich noch vor wenigen Wochen. Gloria und Nikola lernten sich 2019 während eines Kroatien-Urlaubs kennen und verliebten sich. Nur ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Im Jahr 2023 endete die Beziehung des Realitystars. Seither ist vor allem Gloria eher weniger gut auf ihren Verflossenen zu sprechen.

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

