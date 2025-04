27. Geburtstag: Janelle Brown gedenkt ihres Sohnes Garrison

Janelle Brown (55) hält die Erinnerung an ihren Sohn wach. Garrison (✝25) verstarb im März 2023 durch Suizid. Am 10. April wäre der Realitystar 27 Jahre alt geworden. Um diesen Tag zu würdigen, wendet sich die Alle meine Frauen-Bekanntheit an ihre Instagram-Community. Zu einigen Fotos ihres geliebten Nachwuchses schreibt sie: "So ein seltsamer Tag. Du wirkst so lebendig auf den Millionen von Fotos, die ich habe. Manchmal vergesse ich, dass ich dich nicht wiedersehen werde – und dann erinnere ich mich. Trauer ist so seltsam. [...] Bis wir uns wiedersehen, mein Schatz."

Die tragischen Umstände rund um Garrisons Tod sind für die Familie immer noch schwer nachzuvollziehen. Janelle offenbarte gegenüber People, dass ihr Sohn kurz vor seinem Tod in einer Nachricht von seinen suizidalen Gedanken schrieb. Sie bat daraufhin seinen Bruder Gabriel, nach ihm zu sehen. Es war jedoch zu spät. "Wir hatten keine Ahnung, dass er in einem solchen Zustand war", erklärte die Ex-Frau von Kody Brown (56).

Garrison war eines von sechs gemeinsamen Kindern von Janelle und Kody. Neben seinen Eltern trauern auch seine Geschwister Logan, Madison, Hunter, Gabriel und Savanah (20) um ihn. Die Sprösslinge wuchsen in ungewöhnlichen Umständen auf. Kody war insgesamt mit vier Frauen, Janelle, Meri (54), Christine (52) und Robyn (46), verheiratet, mit denen er 18 Kinder hat. Inzwischen sind alle Ehen, bis auf die mit Robyn, geschieden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / janellebrown117 Garrison Brown, TV-Bekanntheit