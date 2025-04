Zurück im Rampenlicht: Andrej Mangold reflektiert sein Leben

Andrej Mangold (38), bekannt durch seine Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten, hat in einem emotionalen Instagram-Post offen über die letzten Monate gesprochen. Nach seiner Rückkehr aus der Show "Exatlon", für die er ein halbes Jahr im Ausland gedreht hat, stand er das erste Mal wieder vor Kameras und auf dem roten Teppich. Zu seinem Video schrieb Andrej, dass die vergangenen Monate, insbesondere auch die Trennung von Annika Jung, großen Druck in ihm aufgebaut hätten. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Nach einem halben Jahr Auslandsdreh wieder zurück – vor die Kameras, ins Rampenlicht, auf den Red Carpet", erklärte er.

In seinem Post reflektierte Andrej, was es für ihn bedeutet habe, nach dieser schwierigen Zeit ins Rampenlicht zurückzukehren. "Dieser Schritt war alles andere als leicht. Aber er war wichtig", teilte er seinen Followern mit. Der ehemalige Basketballprofi betonte, wie wichtig ihm Ehrlichkeit sei und dass er nicht einfach weitermachen wolle, ohne den Druck, die Verletzlichkeit und die Emotionen zuzulassen, die sich aufgebaut hätten. "Es ist okay, zu fühlen. Es ist okay, weich zu sein", schrieb er weiter. Die Trennung, die vor rund zwei Monaten bekannt wurde, sorgte für Spekulationen, da Berichte über eine mögliche Untreue seitens Annika im Raum stehen – hierzu hat sie sich bislang nicht geäußert.

Andrej hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2019, wo er das öffentliche Interesse auf sich zog. Nach der Show startete er als Influencer durch, blieb jedoch auch immer wieder Thema für Klatsch und Tratsch. Doch trotz der Schattenseiten des Rampenlichts betonte Andrej immer wieder, wie sehr ihm der Kontakt zu seinen Followern helfe und ihn motiviere. Seine jüngsten Worte über Ehrlichkeit und Verletzlichkeit zeigen nun eine viel reflektiertere Seite des sonst so selbstbewussten TV-Stars.

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Collage: Action Press Andrej Mangold und Annika Jung, Collage

