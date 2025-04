Bruder von Natascha Ochsenknecht ist im Gefängnis verstorben

Die Familie von Natascha Ochsenknecht (60) steht unter Schock: Ihr Bruder Ingo Robin Wierichs ist während seiner Haftstrafe in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt verstorben. Wie Bild berichtet, wurde der Fotograf tot in seiner Zelle gefunden. Er starb offenbar an einem Herzinfarkt – Fremdverschulden und Suizid konnten demnach ausgeschlossen werden. Das Management von Natascha bestätigte den Tod auf Anfrage der Zeitung. Sie selbst wollte sich allerdings nicht dazu äußern.

Ingo führte, anders als seine prominente Schwester, ein Leben abseits des Rampenlichts. Er machte sich einen Namen als Fotograf, dessen Arbeiten sogar im Stern erschienen. Dennoch geriet er in der Vergangenheit immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und weiterer Delikte verbüßte er eine einjährige Haftstrafe, die er bald hinter sich gebracht hätte. In den letzten Monaten vor seinem Tod bestand angeblich kein Kontakt zwischen den Geschwistern, das Verhältnis galt als schwierig.

Die Beziehung von Natascha und ihrem Bruder galt zwar schon länger als wechselhaft, doch ihre gemeinsamen Anfänge waren eng miteinander verbunden. In einem früheren RTL-Interview verriet Ingo, dass Natascha ihm seinen ersten Job vermittelt hatte: "Natascha hatte eine Tour durch Europa gemacht und mir den Job als Fahrer verschafft. Ich habe dann also lauter Models durch die Gegend gefahren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Anzeige Anzeige