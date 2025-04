Darum steht Barbara Schöneberger mit Zoos auf dem Kriegsfuß

Die deutsche Fernsehikone Barbara Schöneberger (51) hat kürzlich verraten, warum sie persönlich kein großer Fan von Zoos ist. Im Gespräch mit der dpa enthüllte die Moderatorin, dass sie froh sei, dass ihre Kinder inzwischen aus dem Alter heraus seien, in dem Zoobesuche zur Pflicht gehören. Für sie seien diese Ausflüge stets eine "Qual" gewesen. "Die Giraffen sind heute nicht da und die Löwen, die paaren sich gerade hinter dem Felsen, aber die Robben kann man sehen", scherzte sie und beschrieb den typischen Nieselregen und die kalten Robbenbecken, die ihre Erfahrungen mit Zoos prägten.

Trotz ihrer Abneigung gegen Zoos nahm Barbara die Gelegenheit wahr, für die ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß? in die Rolle einer Tierpflegerin zu schlüpfen. Im Krefelder Zoo stellte sie sich als Lockvogel einigen Herausforderungen. Die Aufgabe habe ihr zwar Spaß gemacht, änderte jedoch nichts an ihrer kritischen Haltung zu Zoobesuchen. In ihrem Interview zeigte sie sogar Mitleid mit allen Eltern, die ihre Wochenenden mit ihren Kindern in Tierparks verbringen: "Die Armen", kommentierte sie mit einem Augenzwinkern.

Abseits der Fernsehkamera ist Barbara als Moderatorin, Sängerin und Entertainerin bekannt. Ihr Familienleben hält sie hingegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen zwei Kindern meistert sie den Alltag und genießt die Vorteile, die das Erwachsenwerden der Kinder mit sich bringt. In Interviews gibt sie sich oft humorvoll und bodenständig, was sie zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen macht. Ihr Verhältnis zu Zoos bleibt jedoch klar: Lieber meidet die Entertainerin das trübe Setting zwischen Löwenfelsen und Robbenbecken – ein Freizeitprogramm, das sie offenbar nicht vermisst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige