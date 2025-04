Dua Lipa teilt süßen Schnappschuss mit ihrem Freund Callum

Dua Lipa (29) gewährt ihren Fans mit einem neuen Instagram-Post einen Einblick in ihr Leben und sorgt dabei für Begeisterung. Die Sängerin teilt mehrere Bilder, auf denen unter anderem ein Besuch im Fußballstadion, gemeinsame Zeit mit ihrer Familie sowie ein leckeres Barbecue zu sehen sind. Doch vor allem ein Schnappschuss sticht heraus: Auf dem Foto sitzt Dua glücklich lächelnd im Arm ihres Partners Callum Turner (35), während er ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Zu den harmonischen Bildern schreibt sie: "Home Sweet Home" und lässt keinen Zweifel daran, wie wohl sie sich offenbar aktuell fühlt.

Callum und Dua zeigen ihre Beziehung mittlerweile immer häufiger in der Öffentlichkeit. Nachdem der Schauspieler und die Musikerin Anfang 2024 angefangen hatten, sich zu daten, machten sie ihre Beziehung im Sommer mit einem Post in den sozialen Medien öffentlich. Pünktlich zum Weihnachtsfest soll der "Masters of the Air"-Darsteller sogar um ihre Hand angehalten haben. "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", bestätigte ein Insider gegenüber The Sun.

In Interviews halten sich Dua und Callum über ihre Beziehung bislang bedeckt. Doch in einem Gespräch mit Us Weekly machte der 35-Jährige seiner Liebsten kürzlich eine süße Liebeserklärung. Als er vom Interviewer gefragt wurde, mit wem er gerne die Ewigkeit verbringen würde, antwortete er kurz und knapp: "Meine Freundin."

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Februar 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

