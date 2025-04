Kein Double: "The Last of Us"-Bella verletzte sich am Set

Bella Ramsey (21) ist seit 2023 Teil der Erfolgsserie "The Last of Us". In den actionreichen Szenen muss sich das Schauspieltalent mit verschiedensten Arten von zombieartigen Infizierten herumschlagen – was bei den Dreharbeiten wohl schon das ein oder andere Mal zu Verletzungen führte. Zu Gast bei "The Jonathan Ross Show" gibt Bella nämlich preis, die Stunts gerne selbst zu machen, anstatt sie von einem Double übernehmen zu lassen. "Das tue ich immer. [...] Es macht wirklich Spaß. Aber ich habe mich verletzt", erzählt der Game of Thrones-Star und fügt hinzu: "Ich wurde von einem [Zombie-Darsteller] am Auge getroffen und bekam ein Veilchen. In der zweiten Staffel habe ich mir eine geplatzte Lippe zugezogen."

Trotz der Schrammen und Wunden denkt der Schauspielnachwuchs nicht daran, die gefährlichen Szenen bleibenzulassen. Ganz im Gegenteil. "Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich bin sehr gut darin, mich gerade so zu verletzen, dass ich weiterarbeiten kann und nicht aufhören muss", erklärt Bella. Für die Aufnahmen nimmt der Serienstar auch einiges an Training auf sich: Während es bei den "Game of Thrones"-Dreharbeiten bereits eine Menge Reitunterricht gab, steht nun Boxen und brasilianisches Jiu-Jitsu auf dem Plan. "Man kann klein sein und jemanden zu Boden bringen", schilderte Bella – und brachte daraufhin Moderator Jonathan Ross (64) mit der Vorführung einer Bewegung zu Fall.

Abgesehen von den Kampfszenen ist das Nachwuchstalent noch von etwas anderem begeistert: Bella steht unglaublich gerne mit Co-Star Pedro Pascal (50) für die postapokalyptischen Fernsehserie vor der Kamera. "Er ist wirklich wunderbar und lustig. Ich kann verstehen, warum die ganze Welt in ihn verliebt ist", betont der britische Star. Die gute Beziehung des Schauspiel-Duos wurde auch kürzlich deutlich, als es gemeinsam auf dem roten Teppich strahlte: Bei der Premiere der zweiten Staffel von "The Last of Us" erschienen sie sogar in zueinander passenden Looks. Der "Gladiator II"-Star trug einen grün-blau karierten Blazer, einen blauen Rollkragenpullover sowie schwarze Lederhosen, während Bella in einen grünen Anzug mit einer roten Krawatte gekleidet war.

Getty Images Bella Ramsey im Dezember 2024

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

