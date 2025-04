Die Geburt geht los: Katharina Eisenblut liegt in den Wehen

Katharina Eisenblut (30) wird wohl früher als erwartet entbinden. Die DSDS-Bekanntheit meldet sich zu später Stunde bei ihren Fans auf Instagram zu Wort und berichtet, im Krankenhaus zu sein. Grund dafür war ihr stark abgefallener Zuckerwert, der gefährlich für ihr Baby werden könnte. In der Klinik angekommen, wurde der Musikerin gesagt, ihr Muttermund sei bereits vier Zentimeter geöffnet. "Jetzt liege ich hier mitten in den Wehen und warte. Bereit für dich, mein kleines Wunder", heißt es unter anderem in Katharinas Statement.

Vor wenigen Tagen meldete sich Katharina bereits mit einem Schwangerschaftsupdate. Im Netz verriet sie, dass die Geburt in der 38. Schwangerschaftswoche eingeleitet werden muss, weil ihr Baby sonst zu groß für ihren Körper werden könnte. "Ich hoffe einfach, dass in den nächsten paar Tagen die Fruchtblase platzt", wünschte sich die 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt – offenbar mit Erfolg. Um die Geburt voranzutreiben, setzte die hochschwangere Sängerin ihren Körper in Bewegung und versuchte, möglichst viel zu spazieren.

Für Katharina ist es bereits die zweite Geburt. Mit ihrem Ex-Partner Niko Kronenbitter durfte sie ihren Sohn Emilio auf der Welt begrüßen. Das zweite Kind – ein Mädchen – zeugte die stolze Mama mit ihrem neuen Freund Dominic Höppner. Anfang des Jahres besiegelte das Paar sogar seine Liebe mit einem Heiratsantrag. In einer romantischen Kulisse sagte Katharina vor dem Eiffelturm "Ja".

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, April 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

