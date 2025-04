Mats Hummels teilt seine Gedanken zum Fußball-Karriereende

Mats Hummels (36) spricht in seinem Podcast "Alleine ist schwer" erstmals über das Ende seiner Fußballkarriere und gewährt intime Einblicke in seine Gefühlswelt. Der Weltmeister von 2014 verrät, dass er bereits vergangenen Sommer kurz davor gestanden habe, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. "Ich hatte nicht den einen Aha-Moment", so Mats – doch die Tage, an denen er mit der Idee gespielt habe, hätten sich gehäuft. "Ich hatte einfach nicht mehr die Motivation gespürt, mich irgendwo ins Training zu begeben", erzählt der Sportler.

Nachdem er sich trotz zweifelnder Gedanken im Sommer für einen Wechsel zur AS Roma entschied, habe Mats auf einen Neuanfang gehofft. Dazu motiviert habe ihn ein vorheriges Gespräch mit dem damaligen Trainer Daniele De Rossi. Doch die Euphorie habe nicht lange angehalten, denn bereits im September wurde Daniele entlassen. Sein Nachfolger Ivan Juric habe Mats in eine sportlich und persönlich schwierige Phase geführt. "Das war's", sagt der Fußballer über diese Zeit, in der ihm klar geworden sei, dass der Abstand zu seiner gewünschten Art von Fußball zu groß geworden war. Ivan wurde schließlich im November selbst entlassen.

Mats hat in seiner Karriere viele Meilensteine erreicht. Neben dem WM-Titel von 2014 und seinen Erfolgen bei Dortmund ist er auch für seine pointierten Analysen bekannt. Diese Fähigkeit dürfte ihm bei zukünftigen Herausforderungen abseits des Platzes zugutekommen. In einem Interview hatte er bereits angedeutet, dass er sich mehr Zeit für seinen Sohn Ludwig nehmen wolle und eine Rückkehr nach Deutschland plane. Insider bringen den charismatischen Fußballer immer wieder als möglichen TV-Experten ins Gespräch. Für Mats selbst ist klar: Erst einmal Abstand gewinnen und das Leben neu sortieren.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballspieler

Getty Images Mats Hummels beim Abschied vom BVB, September 2024

