Trotz Scheidung: Ben Affleck schwärmt von Jennifer Lopez

Ben Affleck (52) zeigte sich auf der Premiere seines neuen Films "The Accountant 2" in Los Angeles von seiner besten Seite – und das lag nicht nur am Hollywood-Glanz. In einem Interview mit Entertainment Tonight am roten Teppich lobte der Schauspieler seine Ex-Frau Jennifer Lopez (55) in den höchsten Tönen. Während sowohl seine Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel (13), als auch Jennifers Zwillinge Max (17) und Emme (17) ihn bei der Veranstaltung begleiteten, verriet er: "Jennifer Lopez ist eine spektakuläre Frau mit einer Menge Integrität. Ich verehre sie und bin dankbar für sie." Gleichzeitig zeigte er sich erfreut, dass die Kinder das Event genossen: "Ich liebe es, wenn die ganze Familie zusammenkommt, das macht solche Abende besonders."

Ben betonte nicht nur die gute Beziehung zwischen seinen und Jennifers Kindern, sondern auch, dass die mediale Darstellung ihrer Trennung oft auf Negatives fokussiert sei. "Ich lese nicht viel online, aber manchmal habe ich den Eindruck, die Leute wollen immer etwas Negatives finden wollen", erklärte der 52-Jährige. Stattdessen machte er klar, dass zwischen ihm und Jennifer kein böses Blut herrscht. Dass beide ihre Patchwork-Familien in Einklang bringen, schien ihm sehr am Herzen zu liegen: "Die Beziehungen, die man mit den Kindern aufbauen kann, sind die größte Freude in meinem Leben."

Das einstige Traumpaar hatte im Juli 2022 geheiratet, bevor Jennifer im August 2024 die Scheidung einreichte, die schließlich im Januar dieses Jahres abgeschlossen wurde. Trotz der Trennung scheint das Band zwischen ihnen weiterhin eng zu sein. Nicht selten äußert sich Ben öffentlich positiv über J.Lo, wie auch in einem kürzlichen Interview mit GQ. Darin wies er jegliche Spekulationen um ihre Scheidung zurück: "Es gibt keinen Skandal, keine Intrigen." Dies erinnert Fans an die langen Jahre der Freundschaft und Zuneigung, die das Paar auch nach der Trennung aufrechterhalten hat – eine Einstellung, die in Hollywood eher ungewöhnlich ist.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

