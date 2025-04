Anita Latifi sicher: Sie gewinnt "Kampf der Realitystars"

Anita Latifi (29) steht in den Startlöchern für die neue Staffel von Kampf der Realitystars und zeigt sich siegessicher. Die Sängerin, die durch ihren ausdrucksstarken Auftritt in der Musikbranche bekannt wurde, hat ihre Teilnahme an der beliebten RTLZWEI-Show bestätigt und schon jetzt klare Vorstellungen über den Verlauf des Wettbewerbs. In einer Pressemitteilung ließ Anita keinen Zweifel an ihren Ambitionen: "[Ich freue mich] auf jeden Fall auf das Preisgeld, das ich gewinnen werde. Dann freue ich mich auf die Spiele und auf die Sala." Mit diesen Worten machte sie deutlich, dass sie nicht weniger als den Sieg anstrebt.

Ihre Strategie für den Erfolg hat Anita ebenfalls bereits im Kopf. Im Reality-TV-Wettkampf will sie vor allem taktisch clever agieren und mögliche Bündnisse eingehen. "Man darf nicht vergessen, dass es ein Spiel ist und wenn man gewinnen will, muss man sich erstmal an die Allianz hängen und taktisch spielen", erklärte sie in ihrer Stellungnahme. Die Sängerin beweist damit nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch strategisches Geschick. Ob ihre Pläne aufgehen werden, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn sich in der Sala die ersten Allianzen formen oder zerbrechen.

Anita ist kein Neuling im Rampenlicht. Bekannt wurde die Sängerin durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow DSDS, wo sie es bis in die Liveshows schaffte. Seitdem hat Anita immer wieder mit ihrer offenen und ehrgeizigen Art auf sich aufmerksam gemacht. Auch auf Social Media begeistert sie Tausende Follower mit ihrem humorvollen und nahbaren Auftreten. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit, wie wichtig ihr beruflicher Erfolg sei, doch auch Freunde und Familie zählen zu ihren Prioritäten. Jetzt scheint Anita entschlossener denn je, sich eine neue Reality-TV-Krone aufzusetzen.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, September 2024

