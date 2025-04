Kanye West hatte als Jugendlicher Oralsex mit seinem Cousin

Ein weiterer schockierender Social-Media-Post von Kanye West (47): Auf der Plattform X offenbart der Rapper, bis zu seinem 14. Lebensjahr wiederholt Oralverkehr mit seinem Cousin gehabt zu haben. Die Enthüllung erfolgt im Kontext der Veröffentlichung seines neuen Songs "Cousins", in dem der US-Amerikaner die Vorfälle ebenfalls thematisiert. Wie Kanye schildert, sei die Idee für die inzestuöse Beziehung entstanden, nachdem die beiden Pornozeitschriften auf dem Schrank seiner Mutter gefunden und gemeinsam durchgeblättert hatten. Der besagte Vetter, mit dem er dort abgebildete Szenen nachgespielt habe, soll mittlerweile wegen Mordes verurteilt sein und eine doppelte lebenslange Haftstrafe absitzen.

Die Identität des Cousins ist bis heute nicht bekannt, doch Kanye hatte schon in der Vergangenheit auf ihn angespielt. In einem Interview mit Jimmy Kimmel (57) erklärte er 2018, dass einer seiner Vettern wegen des Mordes an einer schwangeren Frau eine lebenslange Haftstrafe absitze. Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (44) hatte in ihrer Dokumentation "The Justice Project" von 2020 ebenfalls kurz erwähnt, dass ein damals 17-jähriges Familienmitglied von Kanye eine doppelte lebenslange Haftstrafe erhalten habe. Während einige Fans hoch motiviert scheinen, die Identität des Cousins herauszufinden, fordern andere, diese privaten und traumatischen Details ruhen zu lassen. Auf Reddit schrieb ein User: "Warum versuchen, da tiefer zu graben? Kanye hat genug geteilt."

Der Post, der bereits über zehn Millionen Abrufe zählt, wurde in Kanyes X-Feed inzwischen schon wieder von einer Flut antisemitischer Statements des Rappers hinweggespült. Damit setzt der 47-Jährige trotz der überraschenden Transparenz bezüglich seiner schweren Vergangenheit eine Linie fort, für die offenbar immer weniger Fans Verständnis aufbringen möchten. Dabei hatten zahlreiche Anhänger des ehemaligen Musikmoguls gerade jetzt auf Besserung gehofft: Aktuell befindet sich Kanye mit seiner Frau Bianca Censori (30) in einer Luxus-Rehaklinik auf Mallorca – vermutlich, um nach all dem Trubel in den vergangenen Monaten wieder etwas Halt zu finden.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Dezember 2024

