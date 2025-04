Lukrative Angebote: Packt Bianca Censori über Kanye aus?

Bianca Censori (30), die Ehefrau von Kanye West (47), könnte bald ein lukratives Geheimnis lüften: Gerüchten zufolge wird die Designerin mit Anfragen überhäuft, in einem Interview über ihre Ehe mit dem kontroversen Rapper auszupacken. Wie Radar Online berichtet, soll Bianca, die im Dezember 2022 Kanye nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) geheiratet hat, nach einer möglichen Trennung ernsthaft darüber nachdenken, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen. Es ist unklar, ob das Paar sich tatsächlich getrennt hat. Doch seine alarmierenden Verhaltensweisen in jüngster Vergangenheit können ihre berufliche Zukunft und ihren Ruf negativ beeinflussen.

Insider berichten, Kanye habe Bianca zu Beginn ihrer Beziehung mit großen Versprechungen umworben – Versprechen, die sich letztlich nicht erfüllten. Stattdessen sei die Designerin, wie zuvor andere Menschen in seinem Umfeld, in den Strudel seiner Eskapaden geraten. Besonders brisant sind jüngst veröffentlichte Songtexte aus Kanyes neuem Album "WW3", in denen er andeutet, Bianca habe ihn verlassen, nachdem sie versucht habe, ihn "einweisen zu lassen". In seinen Lyrics fleht Ye sie an, zu ihm zurückzukehren, und spricht von einer vermeintlichen Einflussnahme durch Biancas Familie. Ob Bianca tatsächlich bereit ist, ihre Seite der Geschichte öffentlich zu machen, bleibt abzuwarten.

Die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise kommen kaum überraschend – schließlich hatte Kanye bereits öfter mit widersprüchlichem Verhalten gegenüber Bianca für Irritationen gesorgt. Noch vor wenigen Wochen wurden die beiden bei einem Dinnerdate auf einer Mittelmeerinsel gesichtet, während Kanye zeitgleich in den sozialen Medien kryptische und teils aufsehenerregende Aussagen über seine Ehefrau veröffentlichte. Schon zuvor war das Verhältnis der beiden durch Kanyes kontroverse Aktionen – etwa den Verkauf umstrittener Kleidungsstücke – zunehmend belastet worden. Trotz der kurzen Phase des Aufschwungs nach ihrem gemeinsamen Auftritt scheint Biancas Geduld mit dem Rapper nun endgültig am Ende zu sein.

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

