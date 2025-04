Noch ein Monat: Romina Palm gibt Schwangerschafts-Update

Noch ein Monat, dann ist es so weit: Romina Palm (25) erwartet ihr erstes Baby und hält ihre Follower auf Instagram weiterhin über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt postet das Model ein neues Update und verrät dabei einige Details zur 36. Schwangerschaftswoche. "Laut ET noch 35 Tage… das heißt: damit beginnen auch die geburtsvorbereitenden Maßnahmen", schreibt die werdende Mutter unter ein Video, in dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert. Bereits 16 Kilo habe sie während der Schwangerschaft zugenommen und ihr Kind habe mittlerweile eine Größe von rund 46 Zentimetern erreicht.

Die freudigen Neuigkeiten reißen bei Romina aktuell nicht ab: Erst kürzlich überraschte ihr Partner Christian Wolf sie mit einem Heiratsantrag. Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter sind die beiden nun stolz verlobt. "Es war so ein wunderschöner Moment", schwärmte sie auf Social Media, während sie ihren funkelnden Verlobungsring präsentierte.

Bereits in den vergangenen Monaten ließen die werdenden Eltern keine Zweifel daran, wie glücklich sie sind. Romina betonte mehrmals, dass Christian ihr eine neue Vorstellung von Liebe und Partnerschaft gegeben habe. Tatsächlich hatte sie sich nach einer früheren Verlobung skeptisch gezeigt, ob sie sich auf einen zweiten Antrag genauso freuen könnte. Doch Christian schaffte es, sie eines Besseren zu belehren. Zusätzlich verriet Romina, dass sie für ihre gemeinsame Zukunft nach Zypern ziehen wollen, wo Christian aktuell ein Haus für die Familie baut.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

