Katharina Eisenbluts Freund Dominik hat jetzt Liebestattoo

Große Gefühle bei Katharina Eisenblut (30): Die Sängerin wurde von ihrem Freund Dominik Höppner mit einem ganz besonderen Liebesbeweis überrascht – einem Tattoo! Die Tätowierung zeigt ein "K" für Katharina und zweimal das "E" für die beiden Kinder Emilio und Emilia – kunstvoll in einen Kompass eingebettet und deutlich sichtbar auf seinem Unterarm. Katharina ist davon total überwältigt: "Oh mei, ihr glaubt nicht, was sich Dominik auf den Arm tätowiert hat! Ich bin einfach nur sprachlos ... Ich musste wirklich weinen."

In seiner eigenen Story erklärt Dominik, warum er sich nicht nur die Initialen von Katharina und ihrer gemeinsamen Tochter Emilia, sondern auch von ihrem ersten Sohn aus einer anderen Beziehung unter die Haut stechen ließ: "Ich mache da eben keine Abstriche, ob es mein leibliches Kind ist oder nicht. Für mich ist Emilio genauso mein Sohn, wie Emilia meine Tochter ist." Für ihn sei der Kompass eine Erinnerung daran, dass er, egal wo er hingeht, immer richtig ankommt: bei seinen drei Liebsten. Und da bisher nur drei der vier Himmelsrichtungen beschriftet sind, hätte er sogar noch Platz für einen weiteren Buchstaben. "Eine Lücke ist da noch, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ich habe immer gesagt, alle guten Dinge sind drei", meint er verheißungsvoll – die Familienplanung scheint für ihn also noch nicht abgeschlossen zu sein!

Katharina ist von Dominiks Liebesgeste total beeindruckt und widmet ihm rührende Worte: "Echte Liebe findet dich auch mit Kind! Liebe ist stärker, als wir manchmal glauben. Sie kommt oft ganz anders, als wir denken, aber wenn sie echt ist, dann fühlt sie sich an wie Zuhause", schreibt sie zu einem Zusammenschnitt aus Momenten der vergangenen Monate. Ein Bonus-Papa sei kein Ersatz, sondern ein Geschenk, wie die 30-Jährige selbst durch Dominik weiß: "Er liebt, schützt und trägt Verantwortung, genauso tief wie ein leiblicher Vater. Wir sind so dankbar, dass wir das erleben dürfen." Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Partner sind seit rund einem Jahr ein Paar. Ihre Schwangerschaft verkündeten sie nur wenige Monate, nachdem sie zusammengekommen waren – die kleine Emilia erblickte schließlich Mitte April das Licht der Welt.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominik Höppners Tattoo

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic, Katharina Eisenblut und ihr Baby

