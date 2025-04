Wird Laura Lettgen bei "Kampf der Realitystars" auspacken?

Laura Maria Lettgen macht keinen Hehl daraus, dass sie bei Kampf der Realitystars besonders auf eine Sache aus ist: die Sendezeit. Die Reality-TV-Bekanntheit ist dafür bekannt, ihre Nase in die Angelegenheiten anderer zu stecken und stets über alles bestens informiert zu sein. Wird Laura also auch am Promistrand von Thailand Klatsch und Tratsch verbreiten? "Ich sag mal so, die Nachrichten werden weniger. Die Leute versuchen wirklich darauf zu achten, was sie mir gegenüber äußern", erzählt sie in einer Pressemitteilung von RTLZWEI. Dennoch deutet sie an: "Eventuell habe ich da noch ein paar Sachen, die ich vielleicht auspacke."

Auch aktuell ist Laura mal wieder in ein handfestes Drama involviert. Im Februar gab Samira Yavuz (31) bekannt, dass sie und ihr Ehemann Serkan (32) sich getrennt haben – Untreue sei einer der Gründe für das Aus gewesen. Vor Kurzem meldete sich dann Eva Benetatou (33) freiwillig öffentlich als eine der geheimen Affären. Kurz darauf zog auch Laura nach. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit hatte bei einem Festival im Jahr 2021 ein kurzes Techtelmechtel mit dem Realitystar. "Ich habe auch erst letztens erfahren, dass ich superschnell ausgetauscht wurde, nachdem ich sein Hotelzimmer verlassen hatte. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich nicht der einzige Fehltritt war", verriet sie gegenüber RTL.

Nach ihrer "Are You The One"-Teilnahme hatte sich Laura mit waschechtem Insiderwissen einen Namen gemacht. Sie unterstellte ihrer Show-Kollegin Dana Feist, dass sie während der Dreharbeiten bereits mit Wilson Coenen liiert war, dies jedoch bewusst geheim hielt. Als die beiden einige Zeit später ihre Beziehung öffentlich machten, war das für Laura natürlich ein gefundenes Fressen. "Nennt mich einfach Wahrsagerin. Aber ehrlich gesagt – es war von Anfang an genauso abgesprochen und sie haben es einfach durchgezogen", machte sie damals auf Instagram deutlich.

Laura Maria Lettgen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Laura Maria Lettgen im März 2025

