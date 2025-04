Diese Familientradition führt Ryan Reynolds mit Kids fort

Ryan Reynolds (48) hat im Rahmen eines Panels zum "Parkinson Awareness Month" in New York berührende Einblicke in eine besondere Familientradition gegeben. Am Freitag, den 25. April, erzählte der Schauspieler, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Blake Lively (37) vier Kinder großzieht, gegenüber People Magazine von einem Ritual, das einst sein inzwischen verstorbener Vater James Chester ins Leben gerufen hatte. Jedes Jahr verschickte dieser ein Set von Münzen, die er bei der Canadian Mint bestellte, an seine vier Söhne – eine kleine Geste im Wert von etwa acht Euro, die in der Familie einen hohen emotionalen Stellenwert gewann. Heute führt Ryan diese Tradition nicht nur mit seinen Töchtern James (10), Inez (8) und Betty (5), sondern auch mit Sohn Olin fort – und bewahrt so auf ganz besondere Weise die Erinnerung an seinen Vater.

Im Gespräch mit People wurde deutlich, wie sehr Ryan Reynolds den Einfluss seines Familienlebens auf seine persönliche Entwicklung schätzt. Besonders bewegend betonte er, wie sehr seine drei Töchter auch das Leben seines Vaters bereichert hätten, wären sie ihm noch zu Lebzeiten begegnet. "Ich glaube wirklich, dass mein Vater von diesen drei kleinen Mädchen profitiert hätte", erklärte der Hollywood-Star. Nach dem Tod seines Vaters engagiert sich Ryan Reynolds verstärkt für die Aufklärung rund um Parkinson – insbesondere im Hinblick auf weniger bekannte Symptome wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Mit seiner Frau Blake Lively, mit der er seit 2012 verheiratet ist, hat er neben den drei Töchtern auch Sohn Olin, der im Februar 2023 geboren wurde.

Dass Familie für Ryan Reynolds höchste Priorität hat, zeigt sich nicht nur in gemeinsamen Aktivitäten wie dem Besuch der Canadian Mint, den er kürzlich mit seiner jüngsten Tochter Betty unternahm. Das Familienleben der Reynolds ist auch eng mit prominenten Freunden verbunden – so ist Popstar Taylor Swift (35) die Patentante seiner Kinder und machte ihre besondere Beziehung zu ihnen im Jahr 2024 öffentlich. Während Betty eine echte Leidenschaft für die Münzensammlung entwickelt hat, lässt Ryan Reynolds seine Kinder an den kleinen, für ihn selbst bedeutsamen Traditionen teilhaben. Abseits des Rampenlichts betont er immer wieder, wie sehr diese gemeinsamen Erinnerungen und Rituale seine Familie stärken und ihnen helfen, ein Stück der Vergangenheit lebendig zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

Anzeige Anzeige