Ihn vermisste Can Kaplan während der KDRS-Dreharbeiten

Can Kaplan wird demnächst bei der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Während der Dreharbeiten der beliebten Show, die vor wenigen Monaten in Thailand stattfanden, musste der Unternehmer allerdings auf einen ganz besonderen Begleiter verzichten: seinen Hund Balou. Bereits im Vorfeld erklärte er in einer Pressemitteilung von RTLZWEI, wie schwer ihm dieser Abschied fallen wird: "Was aber noch härter wird, ist, meinen Hund Balou nicht zu sehen. Das wird richtig hart, ich vermisse ihn ja jetzt schon."

Can beschreibt Balou als seinen treuesten Gefährten im Alltag: "Normalerweise machen wir alles zusammen, schlafen in einem Bett, Rücken an Rücken. Er auf dem Kopfkissen neben mir. Wenn ich aufwache, schaue ich in seine Augen." Besonders in schwierigen Lebensphasen, wie nach der Trennung von Walentina Doronina (24), war Balou für Can eine unverzichtbare Stütze: "Er hat mir während der Trennung viel Rückhalt gegeben, wir haben eine tiefe Bindung."

Can wolle "Kampf der Realitystars" nutzen, um das Liebes-Aus zu verarbeiten. "Jetzt bin ich froh, dass ich mal abseits meiner Ex-Beziehung zeigen kann, wer ich bin", freute sich der Unternehmer in der Pressemitteilung und fügte hinzu: "Ich glaube, hinter jedem Menschen steckt etwas und man muss es einfach zeigen. Vielleicht wollen die Zuschauer auch eine Wandlung sehen, wollen wissen, wer ich wirklich bin."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im September 2022

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

