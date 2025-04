"Kampf der Realitystars"-Can ist froh, Wale nicht zu treffen

Can Kaplan sorgt vor seinem Auftritt bei Kampf der Realitystars für Gesprächsstoff. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI sprach der Unternehmer offen über eine Sache, die er in der Star-Villa unbedingt vermeiden will: ein Wiedersehen mit seiner Ex-Partnerin Walentina Doronina (24). "Natürlich – auf meine Ex-Partnerin", erklärte Can auf die Frage, auf wen er gar keine Lust in der Sendung hätte. Da die Beziehung der beiden nicht im Guten endete, möchte er jedem möglichen Drama mit Walentina am liebsten aus dem Weg gehen. Dabei hat der Unternehmer aber Glück: Die Content Creatorin ist kein Teil der diesjährigen Staffel.

Generell betonte Can, dass er sich seit der Trennung bewusst von jeglichem Krawall fernhalten möchte. "Es gibt natürlich schon ein paar Charaktere in der Branche, die einfach keinen Anstand haben, kein Niveau, die einfach über Grenzen hinausgehen", äußerte er sich weiter. Besonders aus seiner vergangenen Beziehung habe er gelernt, sich selbst zu schützen. Trotz allem sei er mittlerweile gestärkt: "Ja, ich bin natürlich gebeutelt durch meine Ex-Beziehung, aber ich habe eine dicke Haut entwickelt." Doch sein Ziel bleibt klar: kein Ärger, keine Eskalationen.

Nach seiner Trennung von Walentina will Can nun in der Show zeigen, was wirklich in ihm steckt. Der ehemalige Fame Fighting-Kandidat, der oft als das Anhängsel seiner bekannten Ex-Partnerin betrachtet wurde, plant, sein Image zu überarbeiten. "Ich glaube, hinter jedem Menschen steckt etwas und man muss es einfach zeigen", erklärte Can im Vorfeld in der Pressemitteilung. Er hoffe, dass die Zuschauer seinen Wandel mitverfolgen können.

Anzeige Anzeige

RTL II Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige