Nach Trennung: Umut Tekin hatte nichts mit anderen Frauen

Vor wenigen Stunden bestätigten Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) ihre Trennung. In ihrem Statement erwähnte Emma auch, dass ihr regelmäßig Bilder gesendet werden, auf denen ihr Ex-Freund mit anderen Frauen zu sehen sei. Gerüchte, er könnte bereits mit anderen anbandeln, erstickt Umut selbst nun aber im Keim. "Ich habe selbst nach der Trennung von Emma nie etwas mit einer anderen gehabt", betont er in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Aus Respekt zur Beziehung mit Emma und um ihre Gefühle nicht zu verletzen, habe ich auch öffentlich nie etwas mit einer Frau haben wollen, weil sich das auch für mich so gehört."

Dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten sei auch nicht entgangen, dass er stark unter öffentlicher Beobachtung stehe: "Mir ist aufgefallen, dass alleine, wenn ich nur mit einer weiblichen Person spreche, direkt Bilder gemacht werden. Das halte ich echt für einen absoluten Quatsch." Dass ihm bei der kleinsten Interaktion mit einer Frau gleich etwas unterstellt werde, verstehe er nicht. "Dass auf einmal das Gerücht entsteht, dass ich etwas mit einer anderen hätte, obwohl es sich nur um normale Gespräche handelt. Oder dürfen sich Menschen auch schon gar nicht mehr unterhalten?", fragt sich der 27-Jährige.

Was Emma zu dem Thema Frauen in Bezug auf Umut zu sagen hat, betonte sie bereits in ihrem Trennungsstatement auf Instagram: "Das geht mich jetzt nichts mehr an." Details zu ihrem Beziehungsaus verrieten bisher weder der ehemalige Bachelorette-Kandidat noch seine Ex-Freundin. Für ihre Zukunft wünschten sie sich aber gegenseitig nur das Beste – während vor allem Emma ihre Fans darum bat, ihre Privatsphäre bei diesem Thema zu respektieren.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

