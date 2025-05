Das passiert mit Liam Paynes Millionenerbe nach seinem Tod

Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (✝31) im Oktober vergangenen Jahres ist nun klar: Seine Ex-Partnerin Cheryl Cole (41) wird die Verwaltung seines Millionenvermögens übernehmen. Der frühere One Direction-Star stürzte im Alter von 31 Jahren von einem Hotelbalkon in Buenos Aires und hinterließ keinen letzten Willen. Das Nachlassgericht hat Cheryl, mit der er den gemeinsamen Sohn Bear hat, zur Nachlassverwalterin bestimmt – als zweiter Administrator wurde der Musikrechtsanwalt Richard Bray benannt. Vom ursprünglich hinterlassenen Vermögen von 28,6 Millionen Pfund blieben nach Abzug von Schulden und Ausgaben rund 24,3 Millionen Pfund übrig. Nach geltendem Recht in Großbritannien dürfte Liams Geld in Treuhand für Sohn Bear kommen, während seine Partnerin Kate Cassidy rechtlich leer ausgeht, da die beiden weder verheiratet noch verpartnert waren.

Kate, mit der Liam bis zu seinem Tod eine Beziehung führte, erinnert sich bewegend an das letzte Gespräch mit ihm. In einem Interview mit The Sun und im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (37) teilte sie ihre Gefühle zum Abschied: "Ich erinnere mich, wie ich immer wieder sagte, wie sehr ich ihn liebe. Er lachte und unterbrach mich: 'Kate, du verpasst deinen Flug, dein Auto wartet.' Und dann meinte er: 'Du verhältst dich, als würdest du mich nie wiedersehen.'" Damals habe sie darüber gelacht, doch heute bezeichnet sie diesen Moment als "unheimlich". Die letzten gemeinsamen Stunden bleiben für sie besonders wertvoll: "Ich bin so dankbar, dass unser Abschied so herzlich war. Ich würde daran nichts ändern wollen." Kate war bis zwei Tage vor dem Unglück mit Liam in Argentinien und gibt offen zu, dass sie rückblickend alles getan hätte, um zu bleiben.

Der Verlust war auch für Cheryl ein "erschütterndes Ereignis", wie sie in einem Statement betonte. Sie appellierte an die Öffentlichkeit, die Würde ihres verstorbenen Ex-Partners zu respektieren und besonders auf den Schutz ihres Sohnes zu achten. Liam war für Cheryl stets mehr als nur ein Popstar – er war "ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater". Trotz Trennung arbeiteten sie als Eltern eng zusammen und Cheryl achtete darauf, Bear so gut wie möglich vor dem Medienrummel zu bewahren. Auch Liam hatte der Beziehung zu seinem Sohn eine besondere Bedeutung zugemessen – in Interviews beschrieb er Bear als "Mini-Me". Freunde berichten, der Sänger habe schon früh Vorkehrungen getroffen, um seinen Sohn im Ernstfall finanziell abzusichern.

ActionPress / Steve Vas / Future Image Liam Payne und Kate Cassidy bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022

Instagram / cherylofficial Liam Payne und sein neugeborener Sohn Bear im Jahr 2018

