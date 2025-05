David Beckham kauft Fußballklub während Familienfehde

David Beckham (50) und Gary Neville haben laut Us Weekly offiziell den englischen Fußballklub Salford City übernommen, wie am Donnerstag, den 8. Mai, verkündet wurde. Die beiden ehemaligen Fußballstars wollen sich fortan gemeinsam um die Führung und alle wichtigen Entscheidungen des League-Two-Clubs kümmern. Während David in einem Statement betonte, dass es nicht um Spaß gehe, sondern um den Erfolg und die Ambition, Salford auf die nächste Stufe zu bringen, wurde die Jubelstimmung in der Familie von einem anderen Thema überschattet. Denn ausgerechnet beim 50. Geburtstag von David am Samstag, den 3. Mai, sorgte Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) für Aufsehen: Wegen Streitigkeiten innerhalb der Familie blieb er der großen Feier fern.

Nach Informationen des US-Blattes steht die Familie bereits länger unter Spannungen. Direktes Thema ist unter anderem das Verhältnis von Brooklyn zu Romeo Beckhams (22) Freundin Kim Turnbull. Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) hatten im Vorfeld darum gebeten, Davids Ehrentag lieber in einer privaten Runde getrennt vom Rest der Familie feiern zu dürfen, um Kim aus dem Weg zu gehen. Victoria und David lehnten diese Sonderwünsche jedoch ab. "David und Victoria (51) sind es leid. Sie haben aufgegeben, was das Ganze angeht", zitierte die Quelle weiter. Ergänzt wurde, dass die Eltern ihre Kinder gleich behandeln und die Familie als Gemeinschaft sehen möchten, was wiederum bei Brooklyn auf Widerstand stößt.

Dass die Beckhams als Einheit nach außen wirken wollen, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Druck gesorgt. Insbesondere seit Brooklyns Hochzeit mit Nicola 2022 sollen die Beziehungen angespannt sein, wie Insider verraten. Victoria, die nach eigenen Worten immer nur das Beste für ihre Kinder will, macht das andauernde Drama zu schaffen. Nahestehende betonen, wie sehr sie sich ein harmonisches Miteinander wünscht. Brooklyn wiederum gilt in der Familie als äußerst stur: Derzeit will er auf Abstand gehen und hat Schwierigkeiten, sich wieder mit allen zu versöhnen. Der Familienalltag der Beckhams bleibt so trotz aller Erfolge im Beruf immer wieder von persönlichen Konflikten überschattet.

Instagram / victoriabeckham Romeo, David und Victoria Beckham

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

