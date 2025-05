Trotz Familienzoff: Victoria Beckham genießt ihr Wochenende

Victoria Beckham (51) zeigt sich unbeeindruckt von den aktuellen Gerüchten um einen Familienstreit. In ihrer Instagram-Story teilt die Designerin ein Foto von sich, wie sie im weißen Bademantel und mit Haarwicklern vor dem Spiegel sitzt, während ihr Hairstylist ihre Frisur perfektioniert. Mit einem entspannten "Schönes Wochenende" schickt sie Grüße an ihre 32,9 Millionen Follower – und blendet dabei scheinbar das Drama rund um ihren ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Schwiegertochter Nicola (30) aus. Die beiden glänzten kürzlich erneut durch Abwesenheit bei mehreren Familienfeiern.

Die angespannte Stimmung in der Familie Beckham ist bereits seit einiger Zeit Thema. Der Ursprung des Dramas soll bei den Söhnen der Familie liegen: Brooklyn und Romeo Beckham (22) sollen sich möglicherweise wegen Romeos Freundin Kim Turnbull zerstritten haben. Mittlerweile scheint jedoch auch zwischen Victoria und David auf der einen und Brooklyn und Nicola auf der anderen Seite Eiszeit zu herrschen. Bei vergangenen Familienevents, inklusive der Geburtstage von David und Victoria, fehlten die beiden. Angeblich sollen der Promi-Spross und seine Ehefrau kürzlich ein klärendes Gespräch vorgeschlagen haben – doch Victoria und David lehnten wohl dankend ab.

Ein Kern des Konflikts scheint weiterhin die komplizierte Beziehung zwischen Nicola und Victoria zu sein. Schon seit der pompösen Hochzeit im Jahr 2022 gibt es Berichte über Spannungen. Zunächst sei geplant gewesen, dass Nicola in einem Kleid aus dem Atelier ihrer Schwiegermutter heiratet. An ihrem großen Tag präsentierte sich die Milliardärstochter dann allerdings in einer Robe der Marke Valentino. Laut Insidern kam es zwischen den beiden zu einem Streit, der bis heute nicht ganz beigelegt ist – obwohl beide Seiten öffentlich immer wieder betonen, dass alles in Ordnung sei.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im Mai 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

