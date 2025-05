Brooklyn Peltz-Beckham wirkte bei Formel-E-Event fast einsam

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgte Anfang März beim großen Formel-E-Event in Miami für Aufsehen – jedoch aus einem eher ungewöhnlichen Grund. Während andere Prominente wie Tom Felton (37) und Sergio Agüero (36) von einem ganzen Gefolge begleitet wurden, war Brooklyn auf sich allein gestellt. Weder David Beckham (50) noch Victoria Beckham (51) oder eines seiner Geschwister waren vor Ort, als der 26-Jährige am Steuer eines Rennwagens saß. Selbst Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) hatte sich zwar in der Woche zuvor in Miami aufgehalten, war aber am Tag des Events nicht dabei. Damit verbrachte Brooklyn ausgerechnet den Tag nach seinem Geburtstag ohne die Unterstützung seiner berühmten Familie.

Die Evo Sessions am 5. und 6. März gelten als eines der wichtigsten Social Events im Formel-E-Kalender. Die Tatsache, dass Brooklyns Familie ausgerechnet zu diesem Anlass fernblieb, überrascht auch deshalb, weil die Beckhams erst kürzlich eine Villa in Miami gekauft haben – die Wege wären also kurz gewesen. Beobachter berichten, dass Brooklyn im Gegensatz zu anderen Gästen teils "seltsam allein" gewirkt habe und sich ausschließlich auf das Jaguar-Team verlassen konnte, dessen Auto er fuhr. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass das Verhältnis von Brooklyn und Nicola zu David und Victoria seit einiger Zeit angespannt ist. Laut Insidern soll Nicola kein gutes Verhältnis zu Brooklyns Eltern pflegen, und Brooklyn soll es stören, wie sein Vater mit ihm telefoniert. Die Familie hatte auch den 50. Geburtstag von David öffentlich gefeiert – erneut ohne Brooklyn und Nicola anwesend. Der Grund für die Distanz: Die beiden wollen offenbar Romeo Beckham (22) und seine Freundin Kim Turnbull meiden. Ein persönliches Treffen im kleinen Kreis scheiterte laut Berichten von TMZ ebenfalls.

In den letzten Monaten war die Spannung rund um die Familie Beckham immer wieder öffentlich ein Thema. Trotzdem sprach Brooklyn in einem Interview mit Times vor Kurzem über die Verbindung zu seinem Vater und betonte die gemeinsame Leidenschaft für Motorsport. Die fehlende Familienpräsenz beim Event in Miami ist umso bemerkenswerter, da Brooklyn in der Vergangenheit gerade Wert auf die Unterstützung seiner Eltern gelegt hatte. In der Welt der Prominenten sind familiäre Spannungen keine Seltenheit, doch das internationale Interesse an der berühmten Familie sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Auch persönliche Differenzen, etwa zwischen Geschwistern, werden häufig zum Gegenstand öffentlicher Spekulationen. Brooklyn selbst stellt sich in Interviews gern als Familienmensch dar, doch dieses Event zeigte eine Seite, die viele Fans bislang so noch nicht gesehen haben.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Ehepaar

