Aufregend: Nessiontours Tochter hat ihre erste Tanzstunde

Vanessa Borck alias Nessi (28) von Coupleontour hat heute einen besonderen Moment mit Tochter Olivia erlebt: Die Kleine darf zum ersten Mal an einer Tanzstunde teilnehmen. "Ich mache jetzt gleich fertig, wir probieren eine Tanzstunde. Olivia hat heute eine Tanzstunde – also einen Probetag. Ich hatte Lust, dass sie ein Hobby findet, das würde ich total schön finden", erzählte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Für den Anfang bleibt Vanessa zunächst Zuschauerin, beobachtet gespannt die ersten Tanzschritte ihrer Tochter und begleitet sie damit ganz nah bei diesem aufregenden Schritt. Sollte es Olivia gefallen, kann sich die Familie künftig jeden Mittwoch auf die nächste Tanzstunde freuen.

Ein neuer Tanzkurs ist für Olivia und ihre Mutter nicht nur eine fröhliche Abwechslung, sondern auch eine Chance, ein gemeinsames Hobby zu entdecken. Die Idee kam dabei ganz von Nessi selbst, die ihrer Tochter mit dem Besuch der Probestunde die Möglichkeit geben will, ihre eigenen Interessen auszuprobieren. Ob die Tanzstunden zur festen Wochenroutine von Olivia werden, hängt davon ab, wie sie ihrem kleinen Wirbelwind gefallen werden. Die 28-Jährige steht dem Ganzen aber offen und motiviert gegenüber: Neue Erfahrungen seien ihr für Olivia wichtig, verriet sie ihren Followern.

Schon in der vergangenen Woche hatten die beiden eine große Veränderung zu meistern: Olivia geht demnächst in den Kindergarten, wie Nessi auf Social Media berichtete. Die Bloggerin hatte zu diesem Anlass sogar eine Zuckertüte mit den "Eiskönigin"-Heldinnen Elsa und Anna besorgt, um ihrer Tochter den Übergang zu versüßen. All diese Meilensteine zeigen, wie sehr Vanessa die kleinen wie großen Schritte ihrer Tochter feiert. Seit ihrem Umzug im April genießen die beiden ihr neues Zuhause und nehmen die Veränderungen voller Zuversicht in Angriff. "Ich danke diesem Zuhause – für alles, was es mir gegeben hat. Und jetzt darf Neues entstehen", schrieb Nessi damals emotional auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia Rose, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige