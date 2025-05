Im Diddy-Prozess: Anwälte fürchten Wehen bei Zeugin Cassie

Sean John Combs, alias P. Diddy (55), sieht sich in seinem Prozess wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Sexhandel mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Cassie Ventura (38), seine ehemalige Partnerin und zentrale Zeugin, brach während der dritten Befragung vor Gericht in Manhattan zusammen. Die Sängerin, die im achten Monat schwanger ist, zeigte sich überfordert, nachdem intimste Textnachrichten aus ihrer Zeit mit Diddy öffentlich vorgelesen wurden. Die Staatsanwaltschaft äußerte Sorgen, dass Cassie unter dem Druck sogar vorzeitig in die Wehen kommen könnte, was womöglich zu einem Fehlprozess führen würde. Da ihre Aussagen entscheidend sind, drängen sie auf einen Abschluss der Vernehmung, wie Page Six schreibt. Das Kreuzverhör soll bis spätestens Freitag um 16.30 Uhr Ortszeit beendet werden. "Dem Angeklagten sollte jetzt nicht die Möglichkeit gegeben werden, Frau Ventura über das Wochenende ins Kreuzverhör zu nehmen und ihm zwei zusätzliche Tage anzubieten", heißt es in einem Brief der Bundesregierung an den Richter.

Richter Arun Subramanian erkannte laut Branchenblatt die kritische Lage offenbar und erklärte den Anwälten am Donnerstagnachmittag: "Sie haben heute und morgen Vormittag Zeit, um das Kreuzverhör zu beenden." Er fügte hinzu: "Das ist nicht die Art von Zeugin, die sich gegen Sie wehrt." Die bisherige Aussage von Cassie war erschütternd. Sie berichtete von über ein Jahrzehnt anhaltendem Missbrauch, darunter psychische und physische Gewalt. Auch sexuelle Übergriffe, sogenanntes "Sex-Trafficking", und verstörende Details gemeinsamer Erlebnisse wie den berüchtigten "Freak-Offs" kamen zur Sprache. Die Sängerin gab unter Tränen an, an medizinischen und emotionalen Folgen dieser Zeit zu leiden. Ihr wurde zudem per Videoaufzeichnung eine Prügelattacke des Rappers im Jahr 2016 vor Augen geführt, bei der er sie in einem Hotel in New York City augenscheinlich misshandelt hat. Die Anklage sieht in ihrer Aussage einen zentralen Baustein, während Diddys Verteidigung weiterhin betont, dass die damaligen Ereignisse einvernehmlich gewesen seien.

Bereits in früheren Aussagen zeigte sich, wie stark die ehemalige Partnerin unter der Beziehung zu leiden hatte. Neben Beschreibungen von Eifersuchtsanfällen und Übergriffen sprach die Sängerin auch offen über die schreckliche Gewalt, die sie erlebte. Diddy, der in der Vergangenheit als Rap-Mogul große Erfolge feierte, sieht sich mit schwerwiegenden Anklagen wie Menschenhandel, Zuhälterei und der Förderung von Prostitution konfrontiert. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Cassie, die inzwischen mit dem Fitnesstrainer Alex Fine verheiratet ist und bald ihr drittes Kind erwartet, kämpft nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch darum, ihre eigene schlimme Vergangenheit hinter sich zu lassen. Berühmt wurde sie 2006 mit ihrem Debüt-Studioalbum, das Platz vier der Billboard 200 erreichte. Mit "Me & U" veröffentlichte sie einen Kulthit des 2000er-Pop.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Instagram / cassie Sängerin Cassie, ihre Töchter und ihre Ehemann Alex Fine

