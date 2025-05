Marc-Robin fand Date mit "Ex on the Beach"-Coco "voll cool"

Es ist ein Date, das wohl vielen Ex on the Beach-Fans nicht mehr aus dem Kopf geht. In der dritten Folge der diesjährigen Staffel traf Kandidatin Coco auf Marc-Robin Wenz. Doch statt eines Dates auf Augenhöhe ähnelte das Miteinander eher einem Fan-Treffen und sorgte bei den Zuschauern für Lacher und Fremdscham-Momente. Der Temptation Island-Star kann diese Reaktionen nicht nachvollziehen: Er habe die Situation ganz anders empfunden. "Ich habe mir sagen lassen, dass das Date voll cringe war. Aber das war vor Ort voll cool, das war gar nicht cringe. Ich hab voll viel Spaß mit der gehabt", ließ er das Date im "Blitzlichtgewitter-Podcast" Revue passieren.

Die Reaktionen der Zuschauer fielen hingegen weniger positiv aus. Vor allem Cocos offensive Avancen sorgten für Kopfschütteln und wurden als unangenehm empfunden. Marc-Robin hingegen nahm es mit Humor und kommentierte selbst Cocos freizügige Aktion am Strand – die Reality-TV-Teilnehmerin entblößte kurzerhand ihre Brüste und machte ihm ein eindeutiges Angebot – als "endwitzig". Für ihn schien das Date trotz aller Kritik ein rundum gelungenes Erlebnis gewesen zu sein.

Marc-Robins humorvolle Reaktion auf das Date könnte nun einige Fans überraschen. Erst kürzlich meldete sich der Reality-TV-Casanova mit einem ernsteren Statement bezüglich der Show auf Instagram. Darin schrieb er, dass er sich von dem Format distanziere und deshalb auch keine Fragen zu seiner Teilnahme beantworte. "Meine Zeit dort hat Spaß gemacht, aber ich verbinde nur Negatives damit und deshalb schaue ich mir keine Sekunde davon an", hieß es unter anderem in Marc-Robins Stellungnahme.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Coco, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, April 2025

Anzeige Anzeige