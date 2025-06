Ausgesiebt: Diese Stars müssen "Ex on the Beach" verlassen

Die neue Folge von Ex on the Beach brachte gleich mehrere Schockmomente für die Teilnehmer. Jennifer Degenhart, die erst kürzlich zur Gruppe gestoßen ist, übermittelte eine besonders unerfreuliche Nachricht des Terror-Tablets: "Es herrscht Frauenüberschuss. Franzi (30), Jenny (24), Sahel und Marta. Seit Tag eins seid ihr in meiner Villa. Doch für zwei von euch geht das Abenteuer 'Ex on the Beach' jetzt zu Ende." Der Rest der Gruppe muss die schwere Entscheidung fällen, welche der vier Frauen die Villa sofort verlassen müssen.

Am Ende entschied die Gruppe, dass Jenny und Franzi die Show verlassen müssen, was insbesondere bei Franzi für Unverständnis sorgte. Sie fühlte sich von Marc-Robin hintergangen, der für sie stimmte, obwohl die beiden kürzlich noch eine intime Nacht miteinander verbracht hatten. Bereits zuvor musste auch ein Pärchen seine Koffer packen: Nastasia Martinez und ihr Tobias mussten ebenfalls Abschied von der Gruppe nehmen.

Während und nach den Dreharbeiten sorgte "Ex on the Beach" für intensive Momente bei den Kandidaten. Vor allem für Jenny war die Teilnahme eine emotionale Herausforderung, die sie noch im Nachhinein beschäftigte. Die Erfahrungen in der Show haben nachhaltige Spuren bei ihr hinterlassen, weshalb sie kürzlich in ihrer Instagram-Story erklärt hatte, dass sie während der Ausstrahlung psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. "Ja, ich habe mir für die Ausstrahlung einen Psychologen geholt und ich finde, es ist absolut nichts Schlimmes, sich Unterstützung zu holen", gab sie damals offen zu.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Grassl, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige