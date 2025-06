Emma wieder verliebt: Ex Umut Tekin teilt kryptische Zeilen

Spielt er damit auf seine Ex an? Umut Tekin (28) und Emma Fernlund (24) gehen seit Ende April getrennte Wege. Nun, rund zwei Monate nach der Trennung, scheint die Ernährungsberaterin wieder frisch verliebt zu sein. Ob ihr Verflossener davon auch mitbekommen hat? Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer postet wenige Stunden später auf Instagram kryptische Zeilen. "Du kriegst, was du gibst. Wenn du einem Menschen etwas Gutes wünschst, widerfährt dir Gutes. Wünschst du einem Menschen etwas Schlechtes, kannst dir ja denken, wa", kommentiert er seine Social-Media-Story.

Ob sich Umut mit seinen Worten wirklich auf das vermeintlich neue Liebesglück seiner Ex-Freundin bezieht, ist unklar. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin macht daraus aber auf jeden Fall kein Geheimnis. "Schaut mir zu, wie ich mich auf Ibiza verliebe", schreibt sie zu einem Video auf TikTok, in dem sie mit einem Lächeln und funkelnden Augen ihr Gegenüber anschaut – wer das ist, bleibt jedoch unbekannt.

Obwohl nicht zu erkennen ist, wer sich hinter Emmas Kamera versteckt, brodelt die Gerüchteküche schon heftig. Bereits seit einigen Wochen wird spekuliert, ob zwischen ihr und der Reality-TV-Bekanntheit Julius Tkatschenko etwas läuft. Die zwei wurden des Öfteren ziemlich vertraut miteinander gesehen, unter anderem beim Feiern am Ballermann auf Mallorca. Julius kuschelte sich in einem TikTok-Video sogar an die Schulter der Blondine.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, ehemaliger "Germany Shore"-Teilnehmer

