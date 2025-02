Keine rechtlichen Folgen für Bianca Censori trotz Nacktkleid

Fantasie war da nicht mehr nötig: Bianca Censori (30), die Ehefrau von Kanye West (47), hat mit ihrem provokanten Auftritt auf dem roten Teppich der Grammy Awards am Sonntag für Schlagzeilen gesorgt. Nun steht fest: Sie wird wahrscheinlich keine rechtlichen Konsequenzen befürchten müssen. Wie das Los Angeles Police Department gegenüber TMZ am Montag bestätigte, seien keinerlei formelle Beschwerden gegen das durchsichtige Kleid der australischen Designerin eingereicht worden, welches bei der Veranstaltung für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Das Outfit, das Bianca ohne jegliche Unterwäsche präsentierte, hat zwar für Empörung bei den Anwesenden und Kooperationspartnern gesorgt, jedoch laut Polizeiangaben nicht gegen das kalifornische Gesetz gegen unsittliche Entblößung verstoßen.

In Kalifornien gilt gemäß Penal Code 314(1), dass unsittliches Verhalten nur in wenigen konkreten Fällen strafbar ist. "Eine Anklage wegen unsittlicher Entblößung in Kalifornien erfordert die vorsätzliche öffentliche Zurschaustellung der eigenen Genitalien mit der Absicht, zu beleidigen oder sexuell zu erregen", bestätigte die in L.A. ansässige Anwältin Andrea Oguntula gegenüber Page Six. Zwar sei Biancas Outfit in seiner Gestaltung äußerst gewagt gewesen, Anzeichen für eine solche Intention hätten aber gefehlt. Zudem sei die Grammy-Verleihung eine private Veranstaltung, was die Situation rechtlich noch weiter entschärfe. Die Designerin, die den roten Teppich durch ihr aufsehenerregendes Netzkleid in den Augen vieler zeitweise in einen Skandal-Laufsteg verwandelte, hatte ihren Pelzmantel abgelegt und somit die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen – ein Statement für den unkonventionellen Stil, für den sie und der Ex von Kim Kardashian (44), Kanye West, bekannt sind.

Dieses Verhalten ließ jedoch nicht nur Anwesende, sondern auch Fans von Kanye und Bianca mit gemischten Gefühlen zurück. Viele Fans kritisierten Bianca zwar für das Kleid, schlussendlich sei die Inszenierung aber ein Teil von Kanyes PR-Maschine, die seit jeher für extremes Aufsehen sorgt. Erst 2023 hatte Kanye betont, wie wichtig ihm kreative Freiheit sei, und Bianca scheint diese Philosophie in Sachen Mode als Lebensstil anzunehmen. Für das Paar, das sich selbst als Grenzgänger des Mainstreams sieht, dürfte auch dieser Auftritt nur eine weitere kalkulierte Kontroverse gewesen sein, wie die Lippenlese-Expertin Nicola Hickling laut The Mirror wissen will. Als Bianca und Kanye bei der Zeremonie ankamen, habe er sie angeblich angewiesen, "eine Szene" zu machen: "Ich sage dir, es wird so viel Sinn ergeben. Lass ihn hinter dir fallen und dann dreh dich um, ich habe dich."

Brad Barket/Getty Images for Fast Company, Dia Dipasupil/Getty Images, Getty Images Collage: Kanye West, Kim Kardashian, Bianca Censori

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

