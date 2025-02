Drake kündigt nach Super-Bowl-Kontroverse neues Album an

Drake (38) und PartyNextDoor (31) haben am Dienstag das Albumcover für ihr neues gemeinsames Projekt mit dem Titel "$ome $exy $ongs 4 U" vorgestellt. Das lang erwartete Album der beiden Künstler soll am Freitag zum Valentinstag erscheinen. Die Covergestaltung sorgt schon jetzt auf Instagram für Gesprächsstoff: Zwei vermummte Gestalten posieren in Fellmänteln vor einer eisigen Kulisse, die an die Winter in Toronto erinnert. Drake hatte auf seiner "Anita Max Wynn"-Tour durch Australien bereits einige Tracks angeteasert. Damit stellen die beiden Musiker klar, dass sie ihren Fokus voll auf ihre Musik legen – trotz aller Kontroversen rund um Drakes zuletzt öffentlich ausgetragenen Streit mit Kendrick Lamar (37).

Beim diesjährigen Super Bowl sorgte Kendrick mit seiner Halftime-Show nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Schlagzeilen: In seinem Song "Not Like Us" spielte er in Zeilen wie "Sag mal, Drake, ich höre, du magst sie jung" und einem Verweis auf "Party auf der Party, spielt jetzt mit seiner Nase" offen auf die beiden Künstler an. Die Bemerkungen hatten in den letzten Tagen für viel Gesprächsstoff gesorgt, doch das gemeinsame Album von Drake und PartyNextDoor könnte nun die Aufmerksamkeit wieder auf ihre künstlerische Arbeit lenken. Fans hatten seit Langem nach einer neuen Kollaboration der beiden verlangt.

Drake und PartyNextDoor, der mit bürgerlichem Namen Jahron Anthony Brathwaite heißt, verbindet nicht nur eine musikalische Partnerschaft, sondern auch eine langjährige Freundschaft. Beide Künstler sind bei Drakes Plattenlabel OVO Sound unter Vertrag. Während Drake weltweit als einer der erfolgreichsten Rapper gilt, hat sich PartyNextDoor durch seine talentierte Kombination aus Gesang, Rap und Songwriting eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Gemeinsam schufen sie bereits mehrere Hits – darunter Songs wie "Recognize", die Kultstatus erlangt haben. Ob "$ome $exy $ongs 4 U" den Erfolg früherer Kollaborationen übertrifft, bleibt abzuwarten, doch eines ist schon jetzt sicher: Die Erwartungen der Fans könnten nicht höher sein.

Getty Images Kendrick Lamar bei der Super Bowl Halbzeitshow

Getty Images PartyNextDoor, Rapper und Songwriter

