Kim Virginia hat im Nikola-Drama sogar ihre Mutter blockiert

"Ich habe keine Hauptrolle mehr in meinem eigenen Leben" – Kim Virginia Hartung (30) kämpft derzeit an vielen Fronten. In einer Instagram-Story hat sie nun offenbart, wie sehr sie das Drama rund um die Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Nikola Glumac (29) belastet hat. Die Reality-TV-Darstellerin schilderte, dass sie sich in dieser schwierigen Phase vollständig zurückgezogen habe. "Ich habe mich von allem abgeschottet", erklärte Kim und gab schockierend zu: "Ich habe sogar meine Mama blockiert." Ihre eigene Mutter sei so verzweifelt gewesen, dass sie Tränen vergossen und sogar Kims Management kontaktiert habe, um sie zu erreichen.

In ihrer Story ließ sie durchblicken, dass sie durch die emotionalen Strapazen in einen regelrechten Tunnelblick geraten sei. Während sie in dieser Zeit versuchte, die aufwühlenden Ereignisse auszublenden, ging sie nicht nur auf Distanz zu ihrem Umfeld, sondern verbarrikadierte sich regelrecht seelisch. Der Streit zwischen Kim und Nikola hatte für beide eine einschneidende Wendung in ihrem Leben bedeutet, die sich nicht nur emotional, sondern auch im Umgang mit der nahen Familie niederschlug. Zeitweise habe die Temptation Island-Beauty sogar nur noch mit ihrem Therapeuten gesprochen.

Die ehemalige Flugbegleiterin, die durch Reality-TV-Formate wie das Dschungelcamp einem breiteren Publikum bekannt wurde, musste in den vergangenen Monaten mit vielen Schicksalsschlägen kämpfen. Neben der Trennung und den damit verbundenen Vorwürfen, sie habe sich allein gelassen gefühlt, hatte sie zuvor auch mit einem tragischen persönlichen Verlust zurechtkommen müssen: Sie musste eine Stillgeburt erleiden. Ihre Emotionalität und Verletzlichkeit zeigen, wie belastend diese Zeit für sie gewesen ist. Trotz des Medienrummels um ihre Person wirkte Kim in einigen ihrer bisherigen öffentlichen Statements stets bemüht, ihre Verletzungen ehrlich zu teilen und dabei Raum für Reflexion zu lassen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und ihre Mama, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac