Vor Wiesn-Drama: So stand es um Serkan und Samiras Beziehung

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "UnReal" nun einen Einblick in die aktuelle Situation zu seiner Ex Samira Yavuz (31) gegeben. Trotz der jüngsten Konflikte, die nach seinem Oktoberfest-Besuch aufflammten, hegte er die Hoffnung auf eine erneute Annäherung. Samira kritisierte jedoch öffentlich, dass ihr Ex-Mann während der Feier stundenlang nicht erreichbar war. Trotz dieser Spannungen zeigt sich Serkan zuversichtlich und sprach offen über ihr Verhältnis.

Sein Fokus liege auf Verständnis und Geduld, wie er betonte: "Ich gebe ihr Freiraum, ich gebe ihr Zeit." Dennoch gestand Serkan, dass es schon vor ihrem gemeinsamen Urlaub zu spürbarer Distanz gekommen sei. "Wir hatten keine richtigen Gespräche mehr, es war ein bisschen distanziert, was auch alles in Ordnung ist", erklärte er. Diese Entwicklung führte er auf die Ausstrahlung der Reality-Show The Power zurück, die Samira emotional belastet habe. Dennoch habe es auch immer wieder Phasen gegeben, in denen die Beziehung in eine positive Richtung ging.

Das Paar, das durch zahlreiche Auftritte in Reality-Formaten bekannt wurde, hat bereits einige Herausforderungen gemeistert. Serkan und Samira lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen. Seit ihrer Hochzeit teilen sie nicht nur ihr Leben, sondern ziehen auch zwei gemeinsame Kinder groß. Früher galten sie als harmonische Einheit, bis Serkans Untreue zur Trennung führte. Wie es weitergeht, bleibt angesichts der aktuellen Zerwürfnisse ungewiss. Doch Serkans Worte machen deutlich, dass er die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht aufgibt.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023